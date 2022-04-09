為推廣帆船與遊艇遊憩，大鵬灣國家風景區管理處9日於濱灣碼頭舉辦大鵬灣帆船生活節。（林和生攝）

「2022大鵬灣帆船生活節」9日於濱灣碼頭熱鬧登場，現場湧進全台超過200名遊艇玩家與帆船好手，於海上上演百帆齊發壯觀景象，為活動精彩揭開序幕。

特地南下參與的交通部長王國材表示，大鵬灣擁有特殊潟湖環境，四季不受東北季風影響，長期就是發展遊艇產業及體驗的重要基地，更期望串聯高雄、台南、澎湖及嘉義布袋遊艇休閒，成為南台灣區域型海洋觀光廊帶，藉此吸引外籍遊艇帆船來台遊憩。

灣域現場除針對持有遊艇及動力小船駕駛執照人員，規畫遊艇自駕體驗，對遊艇玩家規畫船聚，一般民眾則安排1日船長體驗。

航港局指出，目前全台有近2萬人取得遊艇駕照，較2014年的2049人、成長將近10倍，可見國內遊艇活動越趨蓬勃；未來推動相關產業，將朝大眾、觀光及產業化發展，藉此降低遊艇進入門檻與提升風氣。

屏東縣長潘孟安認為，在後疫情時代，國內旅遊朝向分眾市場，著重主題化、深度化與在地體驗，縣府今年也以四季為主題，建立「屏東多一度、四季屏你遊」多條示範遊程，搭配在地旅遊特色推薦，讓遊客在每個季節都能嗨玩屏東。

難得部長南下，在地觀光業者也踴躍提出建言，包括期盼辦理運動賽事，如馬拉松、自行車競賽等活動，藉此提升大鵬灣周邊觀光風潮。

王國材回應，運動觀光本是近來發展趨勢，他支持辦理運動賽事，更認為，屏東擁有許多國際級景點與祕境，以他看來，大鵬灣的觀光潛力僅發揮不到3成，交通部未來不僅要與觀光業者攜手行銷在地，更要提升國內旅遊市場，振興觀光產業鏈，一起來加油。