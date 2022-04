印尼政府近來倡導自由校園政策,推動彈性學習,鼓勵學子赴海外交流,為此由印尼文教科研部出資,並與國際知名大學合作的「國際移動力獎學金計畫」,共有37名受獎生將在110學年第2學期來台,分別至台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學展開為期半年的交換研習。

教育部表示,印尼政府推動的「國際移動力獎學金計畫」,選送印尼大學生赴世界頂尖大學進行1學期的交換研習,由印方補助機票、學費、生活費、保險費及行前PCR檢測等費用。

教育部指出,110學年度全球共有43國、267所學校競逐計畫合作夥伴,最後由印尼政府選定60所世界知名大學,我國最後由台大、台師大與台科大等3校獲選。

為引領印尼學子融入台灣社會,各校分別舉辦不同活動。像是台大透過招募禮賓同學帶領學生認識校園環境,並與該校印尼同學會合辦「Kartini and The Beauty of Indonesia」文化分享會,與台生互動交流。

台師大帶領學生參與「2022台師大國際文化節」,體驗越南、泰國、緬甸、日本及臺灣在地文化,並邀請《當代傳奇劇場》向學生們介紹台灣戲劇文化的「生、旦、淨、丑」,深入瞭解本土文化內涵。台科大安排印尼在校生做為學生們的嚮導,協助受獎生熟悉及適應新校園生活。

教育部指出,110學年印尼學生來台留學及研習人數計1萬6426人,為境外生第二大來源國。

教育部強調,希望藉由國際移動力獎學金受獎生來台交流研習,促使雙邊高等教育交流合作。受獎生除學習中文及拓展國際視野外,也能認識我國優質學術及友善就學環境,回國後與印尼學生分享在台研習經驗,吸引更多優秀印尼學生來台就學,強化台印雙方教育與學術的交流及連結。