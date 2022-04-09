前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

如果台海發生戰爭，前民進黨立委郭正亮直言，是取決於海上戰爭，怎會是本島戰爭？該想的是怎阻絕於海上？這才是核心。他也強調，美國自己的海軍都在擔心比不上了，還要來拉台灣的登陸之後的內部作戰，有點「捨本逐末」！並且台灣要「和平保台」，讓戰爭不會發生！

郭正亮6日在《寰宇全視界》網路節目中指出，華爾街日報最近寫了一篇社論，質疑美國國防預算配置。拜登的國防預算是8813億美元，通膨不算，是有史以來最高，但是海軍要淘汰24艘軍艦，卻只新增9艘；到2030年中國大陸會有450艘軍艦，美國只有364艘軍艦。郭質疑，美國海軍變弱了，怎不反省自己的問題？

郭正亮披露，連華爾街日報都認為美國海軍配置出現結構上的困境，還引述很多專業報告，指出某些艦艇多久沒維修；因為美國過去20年都在打反恐戰爭，相對忽略海軍建設。郭認為，如果台海發生戰爭，是取決於海上戰爭，怎會是本島戰爭？真的到了本島，台灣的縱深怎麼跟烏克蘭相比？該想的是怎阻絕於海上？這才是核心。

郭正亮強調，美國自己的海軍都在擔心比不上了，還要來拉台灣的登陸之後的內部作戰，有點捨本逐末！並且台灣要「和平保台」，讓戰爭不會發生！