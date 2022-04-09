台北市9日新增95例本土、30例境外移入，其中以中山區28例最多。衛生局表示，有68例是新接獲的病例，仍在疫調中，另外27例已經找出感染源，今天的案例來看，酒店相關7例、按摩店相關7例要多注意。

已知感染源的27例中，酒店相關7例，累計31人確診。按摩店相關7例，累計23人確診。北投區某國小1例。其餘12例均為接觸者確診。

今天中央宣布，65歲長者或是55歲以上原住民，只要完整接種1、2劑、基礎加強劑及追加劑，就能領到500元獎勵金。衛生局疾病管制科科長張惠美表示，北市再加碼500元，只要符合資格的長輩，5月31日以前接種完畢，能領到中央500元、北市500元，共1000元的獎勵金。

衛生局提醒，民眾如果有任何異狀或是足跡重疊，都要使用家用快篩，採檢結果如果是陽性，主動跟所在衛生局聯繫，會有衛生單位安排就醫採檢，或是直接到北市7家社區篩檢站PCR。