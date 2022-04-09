宜蘭縣政府公布外縣市確診案的宜蘭縣足跡。（宜蘭縣政府提供／李忠一宜蘭傳真）

宜蘭縣今天（9日）新增10人確診，與舞蹈教室傳播鏈有關1人，該傳播鏈雖然控制住，但另9人是新增群聚案，起因於4月3日一場15人的家族聚餐，會後有6人陸續確診，確診者將病毒帶回家中與職場，共9人染疫，縣府也公布外縣市確診者的足跡，足跡涵蓋不少宜蘭知名店家。

宜蘭縣衛生局指出，9名確診者的Ct值在13.4到30.3之間，疫調正在進行中，也正匡列相關人員，因確診者中有就讀清溝國小及一家幼兒園的學童，該國小一班停課、該幼兒園全園停課，預計將篩檢600多人。

衛生局坦言，9名確診者中的案26602是羅東鎮的王維昌診所護理人員，但該診所並非破口，是被間接感染，衛生局已通知4月2日到8日有到該診所的692人到社區篩檢站篩檢；因家族聚餐造成9人染疫，目前還沒有看到有大規模社區擴散的現象。

外縣市確診個案的宜蘭足跡日期在4月1日至6日間，宜蘭東門夜市、宜蘭傳藝園區，還有旅宿、美食業者，縣府提醒民眾務必提高警覺，有疑慮請到社區篩檢站篩檢。