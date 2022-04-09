台南市完成確診者涉足場域消毒。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市今天針對確診者涉足場域消毒。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市9日新增6起本土病例，其中有3名確診女性分屬3個家庭，為8日公布確診某高科技廠外籍工程師另一半，清明連假期間相約出遊花蓮，屬於花蓮奧斯卡餐廳傳播鏈；2例為長榮大學生連假一起參加「台灣祭」後染疫；1例為北區30多歲女性跟高雄雅閣會館相關，姊姊先確診，她因接觸姊姊也確診。

市長黃偉哲指出，今天新增個案中，3名女性分別為3個家庭，清明連假期間一起相約到花蓮旅遊，6名出遊夫妻檔中，已有5人確診，目前只有1位先生沒確診。他也提到，其中北區這例30多歲女性，1劑疫苗都沒接種，呼籲民眾還是要盡速主動施打疫苗。

長榮大學累計至目前已有3名學生染疫，校方原本宣布線上教學至10日，8日晚間緊急公告線上教學將延長至4月17日。

衛生局長許以霖公布今天6起確診足跡，包括星巴克台南高鐵門市、加賀屋、Mister donut台南高鐵門市、正忠排骨飯等地、歸仁區三井outlet、東區波哥茶飲、豆腐村、北區好市多、北區好市多、安南區李記麻辣涼麵。

另外，台南還有4起外縣市確診者足跡，包括新北市個案25321、25322、25323於3日、4日曾到訪白河區萬里長城、海王子庭園餐廳、新營區天鵝湖水上公園、隆田酒廠展售中心、三井outlet、四草綠色隧道等地；台北市20多歲男性案25495於3月31日自行駕車前往東區育樂街10號美食館、麻豆區阿蘭碗粿。

此外，許以霖說，日前因高雄確診女樂手發病前在台南有多處足跡，台南因此擴大匡列上千人，8日二採篩檢1444人，結果皆為陰性。