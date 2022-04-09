前交通部長、林無任所大使林佳龍陪同高雄市議員陳致中，到南天府參拜祈福。（洪靖宜攝）

年底縣市首長選戰將至，台北市成為兵家必爭之地，但民進黨究竟要推派誰出來參選，全台超過30個各地小客車租賃公會和觀光協會、遊覽車公會等發出連署書，共同向民進黨中央舉薦前交通部長林佳龍參選北市長。對此，林佳龍說，對於民意發聲都予以尊重，並用「平常心」來看待。

前交通部長、林無任所大使林佳龍9日陪同高雄市議員陳致中，到前鎮區獅甲南天府參拜祈福，一現身就博得現場鄉親熱烈歡迎，他說，過去他在政壇受陳水扁栽培，才有機會學者從政，希望大家能全力支持陳致中，畢竟這次初選激烈，講到這陳致中也忍不住猛點頭。

被問到受全台超過30個各地小客車租賃公會和觀光協會、汽車公會、小貨車租賃公會、大型重機全國促進會、遊覽車公會、旅行公會全聯會等推薦參選北市，林佳龍說：「台北市是台灣首都，民進黨以徵召方式推出候選人，正在幫市民選出未來好市長，大家一起思考首都發展需要什麼樣人才，現在有很多討論都很正面方向，各行各業也會發聲，我也看到過去在交通服務時，因與運輸、觀光界各行業互動多，他們主動發聲我都予以尊重，這些來自基層民意都會參考。」

林佳龍表示，自己是選對會成員，以開放態度希望大家多推舉未來城市治理的首長，用「平常心」來看待。

接著，下午18時他將為正國會推出的三民區市議員擬參選人站台，林佳龍說，高雄縣市合併後中央全力支持，除希望陳其邁連任，也需要市議員來協助，除在陳致中安排下到南天府參拜，也關心優秀黨內同志，以私人身分打氣，對認真問政民代繼續支持。