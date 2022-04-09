屏東也掀娛樂傳播鏈，高雄男客造訪「天上人間」一傳九。(屏縣府提供)

屏東也掀娛樂傳播鏈！屏東縣政府9日公布14例確診個案，其中九如鄉天上人間小吃部因一名確診男客曾至店內消費，造成服務員及客人共9人接觸確診，由於出現多人群聚感染，衛生局已匡列187人採檢，含173人居家隔離、14人自主健康管理，同步隨疫調持續匡列中。

屏東縣長潘孟安語氣沉重表示，多數案例為娛樂場所群聚，縣府也由警察局加強特殊娛樂場所防疫查核，務必阻斷可能傳播鏈。

屏縣衛生局長施丞貴表示，高雄市案號「25601」曾於4日晚間與友人到天上人間小吃部消費，小吃部服務員及客人因接觸而陸續採檢確診，案號分別為「26678」、「26679」、「26680」、「26681」、「26959」、「26960」、「26962」、「26963」、「26792」共9人。

目前這起感染群聚案，衛生局持續密切監測中，並公布確診者足跡圖，包括車城福安宮、東港佳珍海產餐廳、里港趙壽山餛飩豬腳等，籲請足跡重疊者盡快至醫院篩檢。

除此之外，案「26791」為高雄大帝國娛樂場所群聚接觸者，足跡曾至全家內埔光明店、元氣早餐店、潮州東港牛肉強燒肉、統一超商南州門市等地。

另屏東基督教醫院染疫護理師，PCR二採、三採皆為陰性，衛生局指出，該名護理師通報確診後，院方即進行全院環境清消及篩檢相關接觸者，總共篩檢3789人，PCR結果皆陰性，再加上護理師後續2次採檢亦為陰性，研判醫院場域及相關人員已無感染風險，篩檢工作自9日下午起停止運作。

潘孟安說，9日一天全縣確診新增14人，是屏東有史以來最多案例的一天，其中特殊場所群聚9例，強調未來還是要持續落實防疫措施，才能維持生活如常。