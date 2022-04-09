新北今新增143例確診個案，新北市長侯友宜表示，在目前清零不可能下，國內既然選擇開放，兼顧經濟，確診數就一定會大幅上升，為保留醫療量能，居家照護勢必一定要推動、且越快越好，中央昨把在宅照顧指引改為居家照顧，都讓輕症跟無症狀確診者跟親密接觸家人，以家戶為單位透過生活跟醫療照顧，讓他在這段時間能安心養病直到康復，新北市已製作新北市居家關懷中心執行方案書，生活與醫療照顧QA都在內。

衛生局長陳潤秋補充，輕症或無症狀的居家照護確診者有兩大系統在照顧，一是七大核心醫院，確診病患會先接到醫院醫療團隊電話，予以評估其健康狀況，根據健康狀況做分流到醫院、集中檢疫中心或居家照護，接著就會協助病患下載APP，幫他設立電子圍籬，教導他如何每日填寫健康問卷。

陳潤秋說，每日3次健康問卷由醫療院所加以關懷，如中間身體不適，每日關懷時看到訊號有問題就會主動關懷，其他時間若有任何身體不適也提供專線電話讓他可以撥打給核心醫，如原是慢性病或高血壓患者有需要時，會啟動遠距視訊診療，協助居家送藥；如狀況需要到醫院則啟動綠色通道，直接安排送到醫院 。

至於生活上有任何問題，陳潤秋說，可就所住區域，跟該地區公所聯繫，得到生活方面的支援跟協助。

媒體追問，居家照護被隔離的民眾如何進行採買？陳潤秋說，衛生局製作的APP叫「ICARE智慧智能平台」，為居家照護升級到2.0，居家採買都會協助給予資料，讓他們能直接跟物流公司訂購，台灣送貨到府的服務已相當成熟。

侯友宜提醒民眾自我防疫很重要，除戴口罩外，家中應備好溫度計、酒精與漂白水即常備用藥，另室內保持通風，若生病就待在家休息不外出。