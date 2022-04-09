味全龍隊「龍王」王維中預計扛主場開幕戰先發，9日他在二軍再度先發出賽，5局用75球，投6次三振、1保送，被敲5安、失2分（1責失），總教練葉君璋表示，希望他在主場開幕戰的用球數是能很簡單完成5局的。

王維中今年春訓調整進度較慢，本季首場一軍出賽將在15日天母主場開幕戰，在3月29日官辦熱身賽先發3局失5分，4月4日與台體大的友誼賽再度先發，投4局約60球左右，最快球速149公里，狀態逐漸升溫。

今天王維中在二軍先發迎戰統一獅，開局就用連續3次三振拉開序幕，前4局無失分，不過在第5局小遇亂流，單局被敲2安另投出1保送失掉2分，完成5局投球退場休息。

葉總表示，經過這幾次的出賽，王維中持續有在進步，看起來更穩定，「他每一次投球都有在進步，牛棚也是，平常練習時也沒有感覺有壓力在身上。」王維中預計扛主場開幕戰，教練團也希望他利用這幾次二軍出賽能夠把用球數拉起來，「開幕戰設定他75到80球、完成5局的狀況，這是基本門檻，希望他的投球數是很簡單的完成5局。」