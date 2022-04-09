台北市酒店、夜店相關確診急遽增加，市府下令，北市八大行業消費要帶疫苗證明，最重可罰停業，顧客要打滿3劑疫苗、工作人員至少打滿2劑。對此，台北市議員王鴻薇表示，防疫不能歧視，台北市有許多外籍看護工，他們在居家照顧的都是老人、兒童，呼籲外籍看護應強制打第三劑。

王鴻薇表示，防疫不能歧視，台北市也有許多移工，尤其是外籍看護工，他們在居家照顧的都是本來身體狀況就不好的老人，還有很多不能接種疫苗的兒童，呼籲外籍看護應強制打第三劑。

王鴻薇也說，面對疫情，當然不能鬆懈，群聚場合要求施打疫苗，她也支持，但是防疫不能歧視，同樣風險，應該相同要求。

王鴻薇說，台北市勞動局對移工的接種率掌握了嗎？自己早就要求勞動局應該馬上行文給各個仲介公司，積極輔導移工接種，在疫情升溫的情況下，應該讓這些每日照顧長者、幼兒的移工儘快施打疫苗。

王鴻薇補充，目前全國移工的第3劑接種率還不到4成，防疫不能出事了才防，這只是作秀，疫情日益嚴重，都可能要面臨共存與否的抉擇，移工疫苗問題是明確的社會隱患，防範未然，北市府早就應該對此要求，拿出該有的魄力。