一年一度的母親節檔期陸續開跑，雅詩蘭黛、嬌蘭、DIOR、IPSA、童顏有機、aquaEveryday推出加大版容量、優惠組合、限量禮盒、滿額禮、母親節限量新品，快抓緊機會把一年份的美妝、保養品買好買滿！

▍1.雅詩蘭黛「美妝大富翁」

詩蘭黛因應廣大美肌玩家們母親節送禮、自用需求，今年推出超福價格又趣味十足的限量雅詩蘭黛「美妝富翁組」，只要用1瓶小棕瓶價格入手，直接加送高達10項經典巨星商品，雅詩蘭黛口碑熱銷產品完整體驗，整組11件售價近萬的明星品41折直接抱回家！

雅詩蘭黛「美妝大富翁」買1送10非常划算，即日起開賣數量有限。（圖／邱映慈攝）

雅詩蘭黛「原生露水肌富翁組」在母檔首二週推出，含微分子肌底原生露200ml搭贈50ml x4，同步隨機附上機會、命運卡，幸運兒將有機會獲得保濕神器原生露一年份(200ml x4)。（圖／邱映慈攝）

「美妝大富翁」精心設計大富翁跳格子外盒，內附超可愛明星產品小棋子與骰子，精緻的遊戲體驗可讓三五好友一起玩。內附機會、命運卡牌，隨機讓你翻出豐富獎品、成為名符其實美妝富翁，可能是1,000元折價券、或贈品券等你帶回家！最大獎是精華霸主小棕瓶一年份(50ml*4瓶)，快快入手實測你的幸運指數。

「小棕富翁修護組」含特潤超導全方位修護露50ml，贈特潤超導全方位修護露15ml x2、特潤超導全方位修護露7ml x3，相當於買50ml送51ml的超值容量。（圖／邱映慈攝）

「雅詩蘭黛小棕膠原滋潤組」含特潤超導全方位修護露50ml、特潤超導全方位修護露7ml x3、年輕無敵膠原霜 5ml x2，優惠價3980元約等同64折。（圖／邱映慈攝）

▍2.嬌蘭「限量豪華加大版」100ml小金瓶

嬌蘭於今年母親節檔期推出澎湃度史無前例的獨家組合，無論是奢華保養蘭鑽系列、經典熱銷的蜂王乳明星產品、甚至是2022年1月甫上市的頂級乳霜蘭鑽極萃氧生乳霜、3月熱騰騰新品24K純金絲光氣墊，都祭出超值優惠組合最低57折起！

品牌最推薦的組合「皇家蜂王乳水嫩美肌組」，只要買1油1水正貨，贈120ml蜜露以及15ml平衡油，更附上新品「皇家蜂王乳頭皮修護精華」5ml，從頭到臉完全沉浸在頂級皇家蜂王乳系列的極致修護效果與療癒感受。（圖／邱映慈攝）

嬌蘭「蘭鑽極萃氧生乳霜組」含蘭鑽極萃氧生乳霜50m、蘭花精露40ml、蘭鑽微晶萃5ml、蘭鑽潔顏乳霜30ml、蘭鑽眼唇霜3ml。（圖／邱映慈攝）

美妝內行人都知道，無論母親節、周年慶檔期一定要手刀搶的就是「加大版」，今年，嬌蘭法國總部聽到小蜂農們的心聲，史上首次推出「限量豪華加大版」100ml小金瓶，讓你在今年母親節享有一份來自嬌蘭的寵愛。

嬌蘭首次推出「限量豪華加大版」100ml小金瓶。（圖／邱映慈攝）

▍3.DIOR母親節限量唇膏、滿額送「法式優雅鮮花花束」

2022年母親節，迪奧極限量推出「藍星唇膏2022母親節限量版」，一次獻上3款藍星唇膏明星色選，並於膏體細膩刻畫精緻的高訂花卉圖騰，以繁花意象為女性獻上最真摯的祝福。

MODEL示範藍星唇膏2022母親節限量版#100杏仁烤奶。（圖／邱映慈攝）

母親節活動期間，「DIOR線上旗艦店」與5家限定專櫃首次獻上「Miss Dior香氛陶瓷擴香組」，絕美的金燦浮雕花卉禮盒中，蘊含著100ML的「Miss Dior香氛」以及前所未有的等比例Miss Dior造型陶瓷香氛片，宛如高級訂製的奢華擺件，可將香水噴灑於陶瓷香氛片上作為擺飾，是獻給女性最佳的香氛獻禮。

圖左為Miss Dior香氛陶瓷擴香組，圖右為「法式優雅鮮花花束」，於期間限定活動「柯勒諾瓦花卉莊園」滿額8,000元並含任一50ML香水即可獲得。（圖／邱映慈攝）

另外推出「柯勒諾瓦花卉莊園」期間限定活動，邀您漫步瀏覽迪奧香水的珍稀花卉，真摯體驗一場香氛之旅。這次迪奧也將「柯勒諾瓦莊園的高訂花卉圖騰」延伸至母親節包裝藝術中，於禮盒上悉心浮雕勾勒優雅花卉的迷人風采。

於「柯勒諾瓦花卉莊園」購買任一100ML以上香水，即可享有「花卉浮雕貼紙」服務。（圖／邱映慈攝）

於指定櫃點消費任一香水或身體系列，滿額1,500元即享「優雅乾燥花卉賀卡」一份。（圖／邱映慈攝）

「柯勒諾瓦花卉莊園」期間限定活動：

4/8～4/10 中壢SOGO

4/15～4/17 台南三越西門

4/22～4/24 高雄漢神巨蛋

4/29～5/8 台北新光三越南西店。

柯勒諾瓦花卉莊園「花卉浮雕貼紙」服務為香水瓶身增添優雅氣息。（圖／邱映慈攝）

▍4.IPSA超限定流金香檳塔組合

IPSA流金水是許多台灣女生的愛用品，今年母親節IPSA大手筆推出百貨首一日開打超限定的流金香檳塔組合，超大容量1200ml流金水囊括了大中小尺寸外，更加碼送出Moet香檳跟客製提籃，每個夜晚的保養時刻不僅享受濕敷更享受生活。

IPSA流金香檳塔組，購買美膚機能液300ml*2 、美膚機能液200ml*2 就送美膚機能液100ml*2 、 Moet香檳100ml、IPSA訂製提籃。（圖／邱映慈攝）

IPSA流金香檳塔組，購買美膚機能液300ml*2、美膚機能液200ml*2就送美膚機能液100ml*2、Moet香檳100ml、獨家訂製提籃、IPSA香檳杯*2。（圖／邱映慈攝）

IPSA美膚機能加大組，加大版流金水有300ML，約等於半價優惠。（圖／邱映慈攝）

▍5.童顏有機「安淨生活圈」

今年母親節，童顏有機與家用品品牌「厝內」合作推行永續聯名計畫，特別搭配「竹纖維八角盤」推出「安淨生活限量優惠組合」。此外，厝內「Tzulaï café & green」更是童顏有機第一個環保填充站的銷售通路，即日起自備環保瓶器至Tzulaï café & green即可以每ML2元購買純真橙淨沐浴洗手露，更推出10組搭配竹纖維八角盤的優惠組合。

凡自備環保瓶器即可以購買2元/ML的純真橙淨沐浴洗手露。

為迎接重要的母親節，童顏有機同步推出女人節新品「安淨紓壓複方精油」，以天然植粹精油配方調製而成，濃郁的自然香氣能幫助舒緩緊繃敏感的情緒，為身心注入平緩氣息。童顏有機女人節活動將於4/12開跑，除了「安淨生活限量優惠組合」外，活動期間亦推出「安淨紓壓複方精油」新品優惠，還有多款經典產品優惠及滿額加碼抽等專屬活動，讓大家由內而外的散發自信與美麗。

童顏有機「安淨生活限量組經典乳香」含Tzulaï 竹纖維八角盤、乳香前導醒肌水、乳香活膚修護乳、乳香緊致童顏精華、乳香逆時童顏霜旅行組2瓶。（圖／邱映慈攝）

童顏有機「安淨生活限量組舒敏守護」含Tzulaï 竹纖維八角盤、舒敏三重奏植萃乳、初生輕潤護手身體乳、舒敏三重奏植萃隱形面膜2片、純粹修護潤唇精華。（圖／邱映慈攝）

▍6.aquaEveryday母親節紙雕花禮

台灣保養品牌aquaEveryday於母親節檔期推出「藝術紙雕花禮」，以「完美胜肽水光肌組」為超值全配組合，加入去年底甫上市的水光24⁺水潤乳霜，品牌四大明星商品齊聚，保濕力全面啟動，優惠價約等同73折，這也是代言人蕭薔最推薦的組合，可以一次擁有aquaEveryday帶來的水潤美好。

aquaEveryday母親節紙雕花禮。（圖／品牌提供）

aquaEveryday代言人蕭薔最推薦母親節紙雕花禮。（圖／品牌提供）

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