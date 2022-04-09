一年一度的母親節檔期陸續開跑，雅詩蘭黛、嬌蘭、DIOR、IPSA、童顏有機、aquaEveryday推出加大版容量、優惠組合、限量禮盒、滿額禮、母親節限量新品，快抓緊機會把一年份的美妝、保養品買好買滿！
▍1.雅詩蘭黛「美妝大富翁」
詩蘭黛因應廣大美肌玩家們母親節送禮、自用需求，今年推出超福價格又趣味十足的限量雅詩蘭黛「美妝富翁組」，只要用1瓶小棕瓶價格入手，直接加送高達10項經典巨星商品，雅詩蘭黛口碑熱銷產品完整體驗，整組11件售價近萬的明星品41折直接抱回家！
「美妝大富翁」精心設計大富翁跳格子外盒，內附超可愛明星產品小棋子與骰子，精緻的遊戲體驗可讓三五好友一起玩。內附機會、命運卡牌，隨機讓你翻出豐富獎品、成為名符其實美妝富翁，可能是1,000元折價券、或贈品券等你帶回家！最大獎是精華霸主小棕瓶一年份(50ml*4瓶)，快快入手實測你的幸運指數。
▍2.嬌蘭「限量豪華加大版」100ml小金瓶
嬌蘭於今年母親節檔期推出澎湃度史無前例的獨家組合，無論是奢華保養蘭鑽系列、經典熱銷的蜂王乳明星產品、甚至是2022年1月甫上市的頂級乳霜蘭鑽極萃氧生乳霜、3月熱騰騰新品24K純金絲光氣墊，都祭出超值優惠組合最低57折起！
美妝內行人都知道，無論母親節、周年慶檔期一定要手刀搶的就是「加大版」，今年，嬌蘭法國總部聽到小蜂農們的心聲，史上首次推出「限量豪華加大版」100ml小金瓶，讓你在今年母親節享有一份來自嬌蘭的寵愛。
▍3.DIOR母親節限量唇膏、滿額送「法式優雅鮮花花束」
2022年母親節，迪奧極限量推出「藍星唇膏2022母親節限量版」，一次獻上3款藍星唇膏明星色選，並於膏體細膩刻畫精緻的高訂花卉圖騰，以繁花意象為女性獻上最真摯的祝福。
母親節活動期間，「DIOR線上旗艦店」與5家限定專櫃首次獻上「Miss Dior香氛陶瓷擴香組」，絕美的金燦浮雕花卉禮盒中，蘊含著100ML的「Miss Dior香氛」以及前所未有的等比例Miss Dior造型陶瓷香氛片，宛如高級訂製的奢華擺件，可將香水噴灑於陶瓷香氛片上作為擺飾，是獻給女性最佳的香氛獻禮。
另外推出「柯勒諾瓦花卉莊園」期間限定活動，邀您漫步瀏覽迪奧香水的珍稀花卉，真摯體驗一場香氛之旅。這次迪奧也將「柯勒諾瓦莊園的高訂花卉圖騰」延伸至母親節包裝藝術中，於禮盒上悉心浮雕勾勒優雅花卉的迷人風采。
「柯勒諾瓦花卉莊園」期間限定活動：
4/8～4/10 中壢SOGO
4/15～4/17 台南三越西門
4/22～4/24 高雄漢神巨蛋
4/29～5/8 台北新光三越南西店。
▍4.IPSA超限定流金香檳塔組合
IPSA流金水是許多台灣女生的愛用品，今年母親節IPSA大手筆推出百貨首一日開打超限定的流金香檳塔組合，超大容量1200ml流金水囊括了大中小尺寸外，更加碼送出Moet香檳跟客製提籃，每個夜晚的保養時刻不僅享受濕敷更享受生活。
▍5.童顏有機「安淨生活圈」
今年母親節，童顏有機與家用品品牌「厝內」合作推行永續聯名計畫，特別搭配「竹纖維八角盤」推出「安淨生活限量優惠組合」。此外，厝內「Tzulaï café & green」更是童顏有機第一個環保填充站的銷售通路，即日起自備環保瓶器至Tzulaï café & green即可以每ML2元購買純真橙淨沐浴洗手露，更推出10組搭配竹纖維八角盤的優惠組合。
為迎接重要的母親節，童顏有機同步推出女人節新品「安淨紓壓複方精油」，以天然植粹精油配方調製而成，濃郁的自然香氣能幫助舒緩緊繃敏感的情緒，為身心注入平緩氣息。童顏有機女人節活動將於4/12開跑，除了「安淨生活限量優惠組合」外，活動期間亦推出「安淨紓壓複方精油」新品優惠，還有多款經典產品優惠及滿額加碼抽等專屬活動，讓大家由內而外的散發自信與美麗。
▍6.aquaEveryday母親節紙雕花禮
台灣保養品牌aquaEveryday於母親節檔期推出「藝術紙雕花禮」，以「完美胜肽水光肌組」為超值全配組合，加入去年底甫上市的水光24⁺水潤乳霜，品牌四大明星商品齊聚，保濕力全面啟動，優惠價約等同73折，這也是代言人蕭薔最推薦的組合，可以一次擁有aquaEveryday帶來的水潤美好。
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