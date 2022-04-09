80位選手在〈原來的少年〉表現出超高的舞蹈實力。（野火娛樂提供）

台灣首檔男團選秀節目《原子少年ATOMBOYZ》8日晚間發布80位選手一同演繹的主題曲〈原來的少年〉，選手們一字排開整齊劃一的舞蹈動作，搭上高規格的燈光與舞台讓人彷彿置身演唱會，上傳不到10小時更有逾三萬次的點擊數，讓網友們感動不已，「對台灣新男團燃起了希望！」

〈原來的少年〉以選手高有翔的饒舌詞曲分為上下2段，80位選手在4段不同的音樂表演中分組動作、段落和位置都各有不同，不難想像練習時的浩大工程。在正式上台前，各成員的自主練習加上合體團練時數更是超過1000個小時，足以可見大夥為了主題曲相當賣力。

不少網友看完影片發現〈原來的少年〉的舞蹈難度很高，「看過許多偶像選秀，這支舞蹈強度這麼高還能這麼整齊，真的很期待開播 」，更有粉絲表示重看好幾次，每次都有不同的驚喜，「每次都會發現原本沒注意到的選手，很期待他們日後的表現。」

在日前的直播中，金星選手藍弟親自教粉絲們舞蹈動作，利用歌詞「一個舞步邁開是一光年」、「綁緊鞋帶用力踩進舞台中央」搭配舞蹈動作好記又好看；整首歌中最難的一段則是由舞力超群的土星選手立杰示範，緊湊的舞步和上大幅度的律動讓人看完相當驚嘆；被問到整首歌裡最難的部分時，同為土星的煥鈞笑說：「沒有難的地方啊！」露出自信的一面。

主題曲純享版最後也附上選手們的座右銘以及個人期許，地球選手佳辰說：「

輸給別人沒關係，但要挑戰自己。」可預見少年們日後將面臨一連串精彩刺激、殘酷的比賽，在接下來緊鑼密鼓的賽制中，原子少年將如何展現自己、怎麼爭取與導師的合作舞台，令人相當期待！《原子少年ATOM BOYZ》自4月17日起每周日晚間8點於TVBS歡樂台播出；4月22日起每周五晚間10點於中視播出。