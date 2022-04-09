周靄宏新歌MV找來《黑澀會》妹妹的媽媽助陣。（周靄宏提供）

擁有10億身家珠寶商小開周靄宏，去年砸重金圓夢發片，搖身一變成為「珠寶商歌手」，以本業名錶、珠寶為主題推出的2首饒舌歌曲〈Rolex〉及〈鴿血紅〉後，近日再推出創作新歌〈地方媽媽〉，MV搭配歌詞以「地方媽媽」為主題，延伸而出奇情幻想情節，他在MV裡親自上陣激戰55歲美魔女、《我愛黑澀會》成員「甜兒」的媽媽胡文英，整部MV恍如有「類謎片」，看得令人血脈賁張。

周靄宏新歌MV找來真實性感美魔女「地方媽媽」作陪，其中一幕，美魔女更跨坐在周靄宏身上接近重要部位，各種煽情畫面激近「限制級」；為了拍攝「激戰美魔女」的香豔刺激另類床戲，周靄宏被火辣地方媽媽跨坐重要部位2小時，直呼凍未條，生平第1次在螢幕前演床戲的周靄宏在事前做足準備，頻嚼口香糖不說，更備好體香膏、香水，為了怕流汗還少喝水抗水腫，他笑說：「最重要心存正念不要想歪，不然有生理反應不太好，到時候會嚇到對方。」

MV女主角胡文英多年前就因外型美豔爆紅，時常被邀請擔任模特兒，外型甜美、擁有逆天纖細身材，完全看不出已經55歲，散發成熟性感韻味的她，非常符合歌曲裡「地方媽媽」的想像！而胡文英為了拍攝MV中一幕裸背出浴鏡頭，雖然才2、3秒，但其實拍了2個多小時，讓背對他對嘴拍攝的周靄宏拍攝當下心想的是「擔心她感冒」，原來胡文英為了這場戲取景得反覆沖熱水，全身乾了又濕濕了又乾，冷熱交替下不僅周靄宏怕她感冒，連工作人員看了都不捨。

聊起珠寶商本業，周靄宏自曝曾遇過大手筆的「地方媽媽」一買就是千萬起跳，不避諱地說：「有位媽媽陸續跟我買了快1億的珠寶，因為她曾在珠寶店被坑過，後來努力做功課比價，發現我便宜非常多，所以之後跟我買珠寶從來不手軟，買到我都笑她可以開珠寶店了。」