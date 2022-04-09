金城鎮公所陪同店家在垃圾堆中尋回「鎮店之寶」，百年老物件重回主人手中。（金城鎮公所提供）

金門著名的百年中藥房「存德」有1具傳家的「鎮店之寶」搗藥銅缽，今天早上突然不翼而飛，店家遍尋不著急如熱鍋螞蟻，後來想到可能掉落垃圾桶中一起倒掉。金城鎮公所清潔隊動員協尋，果然順利尋獲物歸原主。一場不一樣的尋寶任務，也很快在鄉里間傳開。

坐落於金門金城鎮莒光路上的存德中藥房，是當地老街最出名的店舖之一，百餘年來照護鄉親健康，獲得很好的口碑，近年也開發「五香粉」、「胡椒粉」和「咖哩粉」，同樣很受消費者歡迎，在網購市場成為熱銷品。

今早，店家發現相傳百餘年的「鎮店之寶」銅製搗藥缽不見，店內店外都找不到，大家急得團團轉，後來才想到可能是不慎碰倒，掉落於垃圾桶內，與藥材渣料一起當作「垃圾」倒掉。

金城鎮公所據報，立即由同仁許志行、董欣裕等人陪同店家在垃圾堆和回收物中找尋，結果順利尋獲，百年老物件回到主人手中，一趟不一樣的尋寶記，也在笑聲中圓滿落幕，金城清潔隊的高效率也獲得民眾好評。