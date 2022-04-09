日前一名蝦皮賣家表示，他賣的一款「張國周強胃散」造型的icash因為做得實在太逼真，結果被買家誤會是真的胃散而下訂，最後發現買錯要求退貨，讓他十分傻眼，貼文曝光笑翻網友。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」表示，他在蝦皮販賣造型icash，有一名買家向他訂購了「張國周強胃散icash2.0」，寄出商品後卻收到申請退貨的要求，退貨理由寫著「這個不是胃藥嗎？我是要買胃藥，這個我用不著、不需要」，這讓原po超傻眼，大嘆「瞬間心中有千萬隻草泥馬奔跑而過」。

原po還說，買家已經把商品拆開了，不知道是不是有把蓋子打開，才發現裡面沒藥粉，並無奈詢問「有沒有更蝦的退貨理由，讓我知道一下，安撫我受傷的心靈」。

貼文讓網友笑翻，紛紛表示「這是老人買東西嗎？直接忽略英文，好好笑」、「誰會在蝦皮買胃藥啦，等寄來胃都好了」、「他應該買葉黃素」、「笑瘋，我都不知道是來搞事，還是真的不知道」、「這是爆笑公社嗎？」、「笑慘，眼睛長哪去了」、「天兵買家」、「真的什麼人都有」。