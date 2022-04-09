苗栗縣政府9日在苗栗市清華活動中心舉辦勞工家庭日活動，教導勞工朋友栽植多肉植物。（謝明俊攝）

苗栗縣政府9日在苗栗市清華活動中心舉辦勞工家庭日活動，教導勞工朋友栽植多肉植物。（謝明俊攝）

苗栗縣政府9日在苗栗市清華活動中心舉辦勞工家庭日活動，縣長徐耀昌到場參與。（謝明俊攝）

苗栗縣政府勞青處為了提供勞工們在休閒時間能有更多元的療癒活動，9日在台電的支持下，舉辦1場勞工家庭日生活美學體驗活動，請來專家教導勞工朋友們栽植多肉植物等，來當做休閒時紓壓的好方法，讓全家可以共同參與，更增家庭和樂。苗栗縣長徐耀昌到場與勞工們共學栽植多肉植物，期望有效紓解工作壓力。

為了推展勞工朋友參與正當休閒育樂活動，了解節能減碳對環境的影響，苗栗縣政府向台電公司爭取經費，9日上午在苗栗市清華里社區活動中心，舉辦「勞工家庭日─生活美學體驗活動」，由苗栗縣產業總工會負責承辦，邀請勞工代表，扶老攜幼一起來共襄盛舉，苗栗縣長徐耀昌偕同台電公司、縣議員余文忠、縣內各大工會理事長等共同參與，現場計有勞工朋友及眷屬250人參加。

活動一開始，先由指導老師對水泥盆製作及解說，由在場的勞工親子朋友共同DIY體驗製作，並將療癒多肉植栽組盆，最後將成果交流分享，藉由共作、共學、共享而達到共好的良好家庭氛圍，一起完成多肉療癒身心手作體驗課程活動，希望藉由水泥多肉組盆體驗，能讓緊繃的勞工朋友紓解壓力，享受家庭日互相學習的機會，共創未來美好生活。

許多現場勞工朋友都以三代同堂的全家福出席，老中青一同栽種可愛的多肉植物，現場歡笑連連，氣氛非常融洽，苗栗縣長徐耀昌期望透過本活動，讓縣內各界勞工朋友可藉此活動相互認識、建立情誼，並在親子交流互動之間產生溫馨、歡樂、祥和的氛圍，促進家庭和樂及增進勞工朋友間的交流情感。