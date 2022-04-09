合勤控(3704)旗下兆勤科技(Zyxel Network)宣布，推出機身輕巧又經濟實惠的全新GS1915系列8埠雲端交換器，包含一般型與PoE功能型。兩種機款均支援 Nebula雲端管理平台，能為SOHO/自營商、中小企業、與連鎖業者提供靈活的網路連線、集中控管多個網路設備，協助更輕鬆地轉移至雲端管理。

兆勤GS1915系列交換器支援免費整合的Nebula智慧雲網路管理平台，無論透過友善的網頁管理介面或Nebula行動裝置App，都能輕鬆完成部署設定，無需額外購買軟體或硬體控制器。此外，也能依喜好選擇獨立運作模式，讓管理更靈活。

Nebula行動裝置App為使用者提供方便管理的選項，透過手機就能隨時隨地輕鬆將設備上線、檢查網路狀態、遠端控管網路，及阻擋未經授權的用戶連線。

藉由Zyxel獨有的Nebula雲端網路生態系統，SOHO/自營商、中小企業和連鎖業者能很容易地透過簡單且整合的管理平台，遠端獲得最即時的網路資訊，並集中控管GS1915系列交換器、無線基地台、防火牆、5G/LTE行動路由器等各式網路設備。

兆勤資深副總吳維銘表示，快速、穩定、安全的網路連線，不該只是預算充足和擁有專業IT團隊的大型企業所享有的特權。透過這次全新推出的雲端交換器，我們協助SOHO/自營商、中小企業及連鎖業者，也能同樣擁有靈活彈性的網路解決方案，無痛且無縫地轉移至雲端管理，讓他們可以更有效地專注於發展業務等更重要的事務上。

此外，Zyxel亦宣布於4月將推出最新10G光纖交換器XS1930-12F，協助客戶在擴大部署、轉向雲端管理、或擁抱混合工作模式時，能擁有更大的靈活性。