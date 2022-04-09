中央流行疫情指揮中心8日公布新冠肺炎輕症居家照護指引，新北市表達有意願先試辦，9日基隆市防疫記者會市長林右昌面對詢問回應「相關細節和原則都有待瞭解，相關措施有點複雜，沒有那麼簡單」。

林右昌表示，中央宣布出輕症居家照護指引政策，相關執行細節仍有待瞭解，目前不論輕症或無症狀感染，都仍要醫療判斷，確定能夠在家照護，要避免演變成重症，不能讓民眾承擔相關風險，會等待中央執行配套更清楚。

林右昌強調，當中央有更清楚措施後，能夠更清楚研議與規畫，會做好相關準備，特別是醫療照護平台，才能確保輕症或無症狀病患，在家照護也能安全。

根據中央流行疫情指揮中心發布指引，新冠肺炎本土確診個案，病況是輕症與無症狀，必須滿足相關條件，才能執行居家護理，個案隔離必須符合1人1室，單獨房間含衛浴為原則，同為確診者可以多人1室。

當隔離居家照護啟動後，由地方政府開立電子化通知書，使用電子圍籬管制，同事採用雙向簡訊追蹤關懷，地方政府也要成立「COVID-19個案關懷服務中心」進行評估關懷及發送快篩試劑，必要時提供血氧機或安排遠距醫療與後送。