台南三股國小、龍崗國小和南大附小師生參觀天壇。（劉秀芬攝）

台南三股國小、龍崗國小和南大附小師生參觀土地銀行台南分行，觀察外廊天花板家燕築巢。（劉秀芬攝）

台南三股國小、龍崗國小和南大附小師生體驗製作燕餃。（劉秀芬攝）

位於台南沿海的七股區三股國小學童，利用假日至府城戶外教學，在台南大學教育學系大學社會責任實踐計畫的協助下，與龍崗國小和南大附小師生以「燕」主題進行校際共學，參觀天壇建築燕尾脊、知名燕餃店、燕窩觀光工廠，小朋友們大開眼界。

三股國小等3校師生先至原日本勸業銀行台南支店的土地銀行台南分行，觀察外廊天花板家燕築巢，南大附小指導老師張景傑說，泥和草混合的燕窩不能食用」，「舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家」學童順便復習〈烏衣巷〉一詩，南大附小學生孫巧鄰說，彷彿穿越時空與詩人劉禹錫對話。

師生沿著忠義路步行至天壇觀看燕尾脊和「一字匾」，燕尾脊只有官方或中舉人之家才能使用。隨後至五村燕餃，由負責人陳鏘輝教導燕餃製作，三股國小學生蔡維軒說，原來燕餃皮是用豬肉反覆捶打而成做內餡，三股國小校長許志彰補充說明，因其形如飛燕，這道福州小吃又稱「扁肉燕」。

學童在新百祿燕窩觀光工廠體驗燕窩挑毛活動，足足花了30分鐘，才將燕窩中細小的燕毛挑乾淨，加入冰糖水熬煮後，每位學生開心的帶著成品回家品嘗。龍崗國小學生吳恩愷說，燕窩主要是由金絲燕的唾液構成，令人大開眼界。

新百祿燕窩觀光工廠協理林意淳提到，在馬來西亞產產地運用燕屋養殖法，建造適合金絲燕覓食、產卵築巢培育的環境，等待乳燕離巢棄巢而去後，再進行採摘，如此才能生生不息。