台中市公布新增確診者足跡，以及外縣市確診者足跡。（台中市政府提供）

台中市公布新增確診者足跡，以及外縣市確診者足跡。（台中市政府提供）

台中市公布新增確診者足跡，以及外縣市確診者足跡。（台中市政府提供）

台中市公布新增確診者足跡，以及外縣市確診者足跡。（台中市政府提供）

台中市9日新增7名本土確診個案，包括8日還未領有全國案號80多歲清水區臥床爺爺的妻子（案26515）、就讀新社高中國中部2名學生（案26516、案26517）等3例，另回高雄掃墓接觸到確診者的沙鹿國中生（案26779）也確診，另，另有一30多歲豐原女性為花蓮醫療機構傳播鏈居隔者陰轉陽；另有兩名確診者疑因一人與新社家族北部確診親戚重疊染疫，還傳給1女姓友人。

台中市9日下午召開中市疫情記者會，市長盧秀燕指出，中市9日新增7例，其中除清水80多奶奶為8日確診的臥床爺爺(案26149的家人)太太，4月6日上午出現症狀，就醫採檢4月8日確診，CT值24，已收治醫院隔離治療。

其中新社家族兩名國中生（案26516、案26517）因北部親友（案25220）確診被匡列採檢PCR陽性，也因為該案新社高中國中部全校停課10天，市府也成立前進指揮所為全校共師生進行篩檢。

另有兩名新增確診者疑與造成兩兄妹確診的北部親友（案25220）足跡重疊而感染，分別是30多歲男性（案26518）曾在4月2日晚間獨自到廣三SOGO牛角燒肉用餐，用餐後4月5日出現症狀，因其20多歲西區女性友人(案26519）8日頭痛、發燒自行快篩陽性，2人就一同就醫採檢確診，CT值分別為12.32、15.92，該案高度懷疑感染源和新社家族北部友人足跡重疊而染疫；已匡列牛角燒肉廣三SOGO店8名員工居家隔離，採檢皆為陰性。

還有一名沙鹿國中生和爸媽回高雄掃墓，一起掃墓的表哥確診，他一家遭匡列採檢也確診，該生就讀班級也從停課一天變成10天。

因案6、7兩日有到校上課，並搭306公車至沙鹿區克林頓補習班及沙鹿區育登補習班，已安排家人、學校、補習班師生等60人採檢，全數陰性。

另新增一名30多歲女性確診，是日前確診到花蓮旅遊家族中的姐姐，4月4日經通知接觸者採檢陰性，進行居家隔離，6日出現症狀，8日快篩陽性，經送醫PCR採檢確診，CT值15.66，隔離治療中，因是居隔中轉陽性，可傳染期間無台中市公共足跡。

盧秀燕強調，因應全國疫情持續升溫，加上大甲媽繞境開跑，自即日起市府每日開設快篩站，請民眾參與繞境多採定點參拜，降低人流移動並遵守防疫規範。