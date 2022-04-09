去年6月5日台灣遭Delat病毒肆虐，當日確診人數高達476例，另有38例死亡個案，沒想到今（9日）本土個案衝破4字頭，共有442人確診、1人死亡。有網友擔心，明天確診人數會不會破500，甚至又出現死亡案例，忍不住驚呼「現在可以恐慌了吧」。

中央流行疫情指揮中心公布，今天本土個案新增442例，另有1人死亡，為90多歲未接種疫苗的女性。對此，有網友在PTT八卦板發文驚呼，今天確診人數突破4字頭，而且還有1人死亡，「明天會不會破500人確診、死亡案例又新增？」忍不住驚呼「現在可以恐慌了吧」。

貼文一出，有網友直言，「大可不必」、「3劑都打了何必恐慌」、「有什麼好恐慌的，死亡個案是90多歲、沒打疫苗的人」、「請問現在你去哪個國家可以不用恐慌」、「破千再擔心吧」、「我是覺得大多無症輕症應該不用太緊張」。

不過也有人搖頭表示，「清明節旅遊及演唱會都沒擋，不意外」、「超過一半在雙北，真是有夠扯」、「雙北一半以上，好好做事可以嗎」、「中央還是先控制好病毒傳播吧」、「自求多福吧，政府擺明放棄了」、「一次五個中重症是發生什麼事」、「確診者打疫苗的情況是什麼？打什麼疫苗？不能說清楚講明白嗎？」

本土確診個案自4月起天天破百例，9天內已累計2285人確診。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天也強調，目前這波疫情還沒到高峰期，未來兩周相當關鍵，要看整個疫情曲線、相關RT值會不會有所變化，以及是否會出現新的傳播鏈。