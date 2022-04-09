烏克蘭副總理韋列舒克說，已於今天敲定10條人道走廊，供民眾從被圍困城市撤出。另外，英國情資顯示，俄軍作戰仍聚焦在頓巴斯地區和馬立波等地，且持續攻擊非戰鬥人員。

韋列舒克（Iryna Vereshchuk）說，其中一條規劃好的人道走廊是讓群眾借助私人交通工具，從南部港口城市馬立波（Mariupol）撤離。

烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴（Serhiy Gaidai）今天說，由於近日砲擊有增無減，愈來愈多俄軍陸續抵達，盧甘斯克地區還需要撤離更多人。

蓋戴表示，當地還有約30%的居民滯留，已要求他們撤離。他說：「他們（俄軍）正集結部隊準備進攻，砲擊也愈來愈頻繁。」

此外，根據英國今天公布軍方情資，俄羅斯持續攻擊烏克蘭非戰鬥人員，例如昨天以飛彈襲擊聚在烏東克拉莫托斯克市（Kramatorsk）火車站的平民。

英國國防部表示：「在俄國海軍不斷朝烏克蘭發射巡弋飛彈的助力下，俄軍作戰持續聚焦在頓巴斯（Donbas）地區、馬立波和尼古拉耶夫（Mykolaiv）。」

英國國防部還表示，俄羅斯在克里米亞（Crimea）及頓巴斯之間建立陸路走廊的目標，仍因烏克蘭堅持抵抗而未能達成。路透社暫無法確認這些情報是否屬實。