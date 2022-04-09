新北市原住民族部落大學開學 侯友宜期勉文化在地永流傳

新北市政府今（9日）在板橋435舉行原住民族部落大學開學典禮及首屆新北市領導人聘書頒發典禮。（葉書宏攝）

新北市政府今（9日）在板橋435舉行原住民族部落大學開學典禮及首屆新北市領導人聘書頒發典禮。（葉書宏攝）

新北市政府今（9日）在板橋435舉行原住民族部落大學開學典禮及首屆新北市領導人聘書頒發典禮。（葉書宏攝）

新北市政府今（9日）在板橋435舉行原住民族部落大學開學典禮及首屆新北市領導人聘書頒發典禮，市長侯友宜化身校長到場致詞、頒發講師聘書，並期盼借重原住民族的新的領導人及講師的力量，讓新北市的原住民族的朋友能夠保有原有的傳統開心的生活，也讓原住民文化永續傳承。

侯友宜表示，市府團隊一直盡心盡力維護原住民的傳統語言、文化、產業發展、健康照護以及傳統技藝，積極運用資源照顧新北市的原住民朋友，今日，他也以原住民族部落大學校長身分感謝講師們努力傳承原住民文化，打造終身學習環境積極培育人才，同時，他也叮嚀新誕生的部落領導人務必扮演好小市長的角色，適時反映族人意見、解決族人問題，讓公部門與部落間溝通無礙，讓市府團隊能即時給予原住民朋友必要協助。

侯友宜在致詞時也不忘叮囑原住民朋友，Omicron病毒傳染力強，請族人務必隨時戴好口罩、勤洗手，落實自我健康管理，並踴躍施打疫苗，提高疫苗覆蓋率，保護自己及身邊的親友，一起健康快樂生活將原住民文化發揚光大。

原民局補充，新北部落大學歷年來有許多優秀的校友，其中有學而優而成為講師、自行開業工作室等，今年也會在烏來、板橋、樹林等行政區，開設口簧及獵笛傳習班、原住民族原生植物傳承及應用班，與山林智慧-原住民族生活文化體驗等50種多元課程，歡迎大家一起學習原住民文化，為原住民文化扎根，4月份111年新課程即將開始，歡迎市民朋友至新北部大官方網站加入會員即可報名。