攸關率先宣告搶到本季季後賽門票的重要戰役，新北國王當然要拚了！靠著全隊6人得分上雙的平均火力，國王9日以95比85力挫地主桃園領航猿，除了搶下7連勝，更以15勝6敗穩居聯盟龍頭戰績，提前宣告成為本季首支搶到季後賽門票的球隊。

賽前很清楚只要贏球就可率先搶到季後賽門票的國王，一開賽就很積極，隨即搶到領先優勢，不過相隔3個多月沒上場的「大瀚」黃泓瀚，在首節還剩4分37秒登場，且馬上用勾射拿到PLG生涯首分，打完首節，領航猿18比21落後。

戰況直到上半場結束前才產生變化，靠著楊敬敏連拿7分，幫助國王一度取得9分領先，這也是國王上半場最大領先差距，上半場結束，國王50比43領先，全隊僅有楊敬敏得分上雙，他拿11分，領航猿則是喬丹與貝索維奇各拿15分。

領航猿下半場一開始，就靠兩名洋將表現打出12比4，轉眼追平比數，也讓第3節變成互有領先僵局，儘管國王一度靠著里金斯接連搶分，重新擴大領先到6分，可是領航猿也靠貝索維奇三分打，在打完前3節後，追成68比71局面。

末節才打了22秒，洪楷傑就因刻意揮拳打倒林耀宗，被吹奪權犯規直接驅逐出場，’間接重挫國王士氣，也讓國王隨即處於落後，幸好國王抓住對方接連出現失誤，李愷諺、戴維斯兩人接連上演快攻上籃取分，幫助國王重新搶回4分領先。

接下來領航猿明顯陣腳大亂，也讓國王趁機靠著湯瑪士灌籃再拿兩分，楊敬敏更在最後1分30秒穩穩投進中距離，國王重新擴大領先到8分，來到最後35.4秒，戴維斯又在籃下輕鬆放進兩分，雙方差距已經來到10分，比賽勝負提前底定。