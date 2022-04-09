若綺（左起）、王仁甫、梁赫群、峮峮、阿喜、許孟哲、Wish朱宇謀、「豆花妹」蔡黃汝、王彩樺、孫協志在《飢餓遊戲》闖關玩遊戲。（中視提供）

助陣藝人全是遊戲黑洞 特別企畫慘變「籤王特輯」。（中視提供）

中視《飢餓遊戲》5位主持人展開殘酷對決，廝殺戰結果，決定哪個主持人要幫飢餓團隊的春酒買單，製作單位一公布訊息，讓王仁甫傻眼：「你們就這樣強制要了一個春酒？」許孟哲也罵製作單位「土匪」以示抗議。

對於製作單位厚臉皮拗春酒的荒唐賽制，主持群全被矇在鼓裡，當來賓梁赫群、王彩樺、Wish朱宇謀、若綺、阿喜一現身，他們共同點都屬於戰力堪憂的「籤王」。自知會拖累隊友，梁赫群一出場就問：「平常有儲蓄的習慣嗎？」孫協志大嘆無奈：「我認為5個主持人都痛苦，大家都有機會（請客）。」

其中一關由來賓茗茶形容口感，主持人猜對就能獲勝，沒想到遊戲變瞎說大會，阿喜喝完茶竟形容：「有海苔的味道。」連梁赫群都聽不下去：「妳是不是確診了？」而Wish的描述更令人匪夷所思：「很像去警察局警察會泡的。」王彩樺則優雅地喝著茶，舉起茶杯架勢很內行，但品茗完的感受卻只有「濃濃的茶香」，讓眾人好氣又好笑。《飢餓遊戲》每周日晚8點在中視播出。