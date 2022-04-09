「地表最強硬漢」連恩尼遜（Liam Neeson）顛覆銀幕形象，在懸疑犯罪動作鉅獻《記憶殺神》中飾演一位心狠手辣的職業殺手，接到任務馬上俐落執行，神出鬼沒刺殺偷襲，連恩尼遜笑說：「接到《記憶殺神》邀約時，看到劇本這麼多動作戲，殺人、砍頭、炸彈槍砲樣樣來，我還開玩笑地問製片知道我現在幾歲了嗎？不過這次終於可以嘗試不同角色，也是我最喜歡的犯罪動作片題材，於是馬上就答應了！」

該片今（9日）釋出正式海報，從連恩尼遜的槍枝配備可以看出他的身分是一位冷酷的職業殺手，頭部的槍孔彈痕表示他也同時為各界競相爭奪的頭號追殺目標，交疊的人像亦象徵虛實交錯的殺手記憶，而「記憶，才是最真實的謊言」一句文案，暗示著失控劊子手連恩尼遜將一步步捲入無法避免的激烈追殺。殺手的記憶，究竟是敵人、還是自己會中計？

《記憶殺神》描述艾力克斯（連恩尼遜飾）是個職業殺手，在拒絕執行任務後被捲入一場犯罪陰謀。為了保命，他必須在被FBI探員文森（蓋皮爾斯飾）抓到前殺死他的雇主。追擊途中，艾力克斯發現自己的記憶力衰退，並開始質疑自己的每個所作所為。究竟他是遭人設局利用，還是被自己的記憶玩弄？他還能相信他自己嗎？電影4月29日上映。