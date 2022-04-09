張庭、林瑞陽夫妻檔近年把事業重心移往大陸，經營微商有成，累積千萬身家，未料去年因公司涉嫌違法傳銷，遭凍結資金台幣26億，立案調查4個月，今(9日)驚爆結果出爐，被認定有違法行為，需繳回違法所得和罰款約台幣9500萬。

張庭和林瑞陽成立的「上海達爾威公司」旗下美妝品牌「TST庭秘密」，日前遭指控涉嫌傳銷賺取暴利，被立案調查4個月，據《紅星新聞》獨家報導，湖北保康縣市場監督管理局認定，公司從2018年1月1日至2021年7月，在涉及傳銷的主營業務上，營收共91.71億人民幣（約416億台幣），獲利1927.99萬人民幣（約8753萬台幣）。

知情人士透露，市場監管部門認定構成組織策劃傳銷違法行為，因此需沒收違法所得1927.99萬元人民幣，罰款170萬元人民幣，合計約9500萬台幣。對此，保康縣市場監督管理局沒有正面回應，僅有一名工作人員鬆口「好像是有這麼這一回事」，但不清楚案件的具體情況，而國家企業信用信息公示系統上，也找不到相關的行政處罰信息。

其實，張庭夫妻當初被爆出涉嫌傳銷，她在微博發聲明，堅稱「上海達爾威貿易有限公司」是一家合法經營的公司，成立以來遵從政府指導，堅持合法經營，依法納稅，強調會積極配合相關部門，但仍遭凍結資金，微博、抖音甚至是官方旗艦商店都遭下架。