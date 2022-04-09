北港警分局獲報後出動打部隊到場壓制。（民眾提供）

北港武德宮廟前2陣頭開打 警方到場壓制警車忘拔鑰匙被開走

北港鎮武德宮廣場今（9日）下午多發生來自嘉義、彰化的2個宮廟進香團陣頭在廟前發生衝突，對罵叫囂後演變成互毆，棍棒、寶特瓶、椅子齊飛，北港警方出動快打部隊到場壓制，卻發生一輛巡邏警車衝入現場時，開車的人竟不是警察，經查證是其中一方人馬的男子看到巡邏車鑰匙沒拔，趁機偷開衝進場。

來自嘉義、彰化的2個宮廟進香團陣頭今日下午2點多同時到廟進香，疑似一方神明鑾轎的簾幕被另一方施放的鞭炮炸壞，發生口角衝突，雙方陣頭大多是年輕人，口角爆發後演變成肢體衝突，各自使用手上的器具互毆。

喧鬧聲中有人受傷流血，有人倒地繼續被打，現場一片混亂，1輛白色賓士車衝入群架中，立刻被以鐵棒敲打，賓士車急速倒車又再被圍毆一次，大多數人跟著起鬨叫囂、吼叫嗆聲，不過也有人大喊「都熟識的」試圖降溫。

北港警分局約3點半獲報，出動快打部隊到場，但第一波警力少無法遏阻，直到第二波支援警力到場，才將雙方人馬隔開，總計約15名警力。

警方值勤時，突有1輛警車突然衝入現場，打群架的雙方人馬急閃開，不料駕駛者開門下車竟是沒戴口罩、穿紫色上衣的男子，該男子衝著群眾大罵，引起現場一陣狐疑怎麼不像警察。

經查證，該紫衣男子並非刑警，是一個陣頭的成員，該輛警車是北港分局北辰派出所的巡邏車，員警衝到現場壓制時下車忘記拔鑰匙，被他偷開衝入現場，所幸未造成傷亡。

北港警分局表示，已根據監視錄影帶把打架滋事者全帶回警局偵訊，至於巡邏車為何會被開走也在釐清中。