新華社9日報導，中國國務委員兼外長王毅8日與一樣反對制裁俄羅斯的塞爾維亞外長塞拉科維奇通電話。塞拉科維奇表示，塞方堅定致力於維護《聯合國憲章》宗旨原則，不會背棄真正的朋友。中方在國際事務中始終秉持公道公正立場並積極勸和促談，塞方對此高度讚賞。王毅強調，當前形勢下，國際社會應高度警惕冷戰思維的回潮，共同抵制分裂世界的圖謀。塞爾維亞面臨著複雜多變的外部環境，但只要保持定力，堅持發展，就能戰勝前進道路上的艱難險阻。

塞拉科維奇首先轉達武契奇總統對習近平主席的誠摯問候，感謝習近平主席第一時間向武契奇總統勝選連任致賀，祝願中國共產黨二十大圓滿成功，堅信中國在習近平主席領導下將取得更大發展成就。塞方為塞中深厚的傳統友誼和全面戰略夥伴關係倍感自豪，感謝中方堅定支持塞維護自身核心利益，塞方同樣堅定支持中方維護主權和領土完整，反對任何企圖分裂中國的行徑。

塞拉科維奇表示，塞中合作克服國際形勢動盪影響穩步前行。兩國高品質共建「一帶一路」，匈塞鐵路貝諾段順利通車，經貿合作取得前所未有成果。中國企業積極參與塞國家建設，為塞經濟社會發展發揮不可或缺的作用。塞方願同中方深化「鐵桿友誼」，攜手應對挑戰。

王毅轉達習近平主席對武契奇總統的親切問候和良好祝願。王毅說，習近平主席第一時間致電祝賀武契奇總統連任，充分體現了兩國元首的高度互信和深厚情誼。作為塞方長期可靠的「鐵桿朋友」和全面戰略夥伴，中方將堅定支持塞方維護國家主權、領土完整和民族尊嚴，堅定支持塞方奉行獨立自主的外交政策，堅定支持塞方按照國家和民族的根本利益作出判斷和決定。

反對外部勢力對主權國家施加政治壓力，反對以脅迫方式要求別國選邊站隊。中國也願繼續在國際和多邊平台同塞方相互支持，包括抵制將人權事務政治化、工具化的圖謀。

王毅表示，中方願同塞方加緊落實兩國元首重要共識，加快推進匈塞鐵路諾蘇段建設，支持重點合作企業運營好發展好，儘快簽署兩國自貿協定，為合作注入強勁動力，也助力塞進一步提升自身競爭力。

塞拉科維奇表示，塞方堅定致力於維護《聯合國憲章》宗旨原則，塞爾維亞不會背棄真正的朋友。中方在國際事務中始終秉持公道公正立場並積極勸和促談，塞方對此高度讚賞。

王毅強調，當前形勢下，國際社會應高度警惕冷戰思維的回潮，共同抵制分裂世界的圖謀。塞爾維亞面臨著複雜多變的外部環境，但只要保持定力，堅持發展，就能戰勝前進道路上的艱難險阻。相信塞方有智慧、有能力維護好自身的正當權益。

雙方認為，此次通話十分及時必要，中塞都對雙邊關係未來充滿信心，將繼續堅定相互支持，推動兩國全面戰略夥伴關係不斷取得新的進展。