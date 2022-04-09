台11線台東富岡段每逢連續假日或寒暑假尖峰時段，旅客都要飽受塞車之苦，台東縣政府建設處獲公路總局核定2億元經費，將新闢加路蘭到石川的東44線道路工程，預計2023年10月前完工後，將可有效發揮分流作用，讓前往東海岸的遊客揮去塞車夢魘。

東海岸迷人的風景總是吸引大批遊客，但是台11線富岡社區至富山段，每逢連假因大量車潮湧入，成為交通瓶頸，從中華大橋一路往北塞到富岡港、小野柳，許多遊客塞在車陣中，遊興大打折扣，為此，台東縣政府建設處已向公路總局爭取到2億元經費，開闢新的替代道路。

建設處說明，新闢的東44線鄉道，北起台11線加路蘭、南接台11乙線石川，全長6.3公里、8米寬道路，有近一半是既有道路，一半是新闢道路，預計今年8月開工，最快明年10月前完工通車。

東44線鄉道未來完工後從東海岸可直通台東火車站、機場、台9線，不需再繞經市區，將可達到分流效果，有效緩解台11線富岡段車潮，預計可減省2／3的塞車時間，並重新串聯因志航基地興建而阻隔的加路蘭、石山部落，同時也能夠改善富岡市區假日塞車之苦，以及增加台11線景觀之美。

縣長饒慶鈴表示，交通是所有建設的根本，上任以來以「一路通」為主軸，已完成東49-1線，提出台東卑南一路通計畫，並運用治理太平溪堤防改善水患，提升河堤道路等級提供區域發展通路；利嘉溪左岸的新園豐源，串聯知本溫泉區至台9線的知本溪右岸的知本龍馬大道也將動工。