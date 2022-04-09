運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析12生肖幸運指數，生肖屬鼠、牛、龍、猴、豬的人是天生幸運兒，指數高達5顆星，生活和職場都一帆風順，讓人羨慕。

▍生肖鼠

幸運指數：★★★★★

生肖鼠機智伶俐，善於創新，總有超多好點子，他們辦法總比困難多，遇事總能快速應對，化險為夷，最後完美達成目標。為人處世熱情開朗，善解人意，在大家眼中人緣超級好。

▍生肖牛

幸運指數：★★★★★

生肖牛表面忠厚老實，但其實他們屬於做事低調、悶聲發財的那種類型。因為他們性格沉穩，做事可靠，大都在工作中頗受信賴和倚重，所以財運便會特別的眷顧他們。有了大財還不會招人嫉妒，錢財只進不出，越來越富。

▍生肖虎

幸運指數：★★★

生肖虎熱情高傲，對於生活中遇到的困境總能積極面對，勇敢解決。但有一點，就是他們做人做事可能不太會考慮別人的處境，以致於常受到他人的埋怨。不過幸運的是，生肖虎大多身在很好的家庭，親人是他們的貴人。

▍生肖兔

幸運指數：★★★★

生肖兔的幸運指數也很高，總能有好事找上他們，讓他們順利完成心願。他們在工作中善於思考，勤奮刻苦，同時又非常擅長處理人際關係。所以，在職場中非常吃得開，升職加薪是常常有的事情。

▍生肖龍

幸運指數：★★★★★

生肖龍是12生肖之中極其幸運之人，他們的幸運主要體現在感情與事業上。卓越的才智和豪爽的性格讓他們充滿了個人魅力，所以生活工作中常常會有貴人相助，貴人的幫助讓他們獲得機遇，工作家庭都如意。

▍生肖蛇

幸運指數：★★★★

生肖蛇生活中聰慧能幹，思慮周全，很有智慧，有著遇難呈祥的幸運。在事業上，獨立自主不依靠他人，自己打江山。精明能幹，靠著自己的努力，早早就收穫了很好的事業，生活的富足而安逸。

▍生肖馬

幸運指數：★★★

生肖馬很有正義感，且天生的好人緣，非常招身邊人喜歡。但他們的情緒比較多變，面臨不同選擇時容易產生猶豫。好在他們有上天的保佑，雖然工作生活中常常會遇到一些問題，但最後基本上都能圓滿解決。

▍生肖羊

幸運指數：★★★★

生肖羊是十二生肖中最幸福的人，雖然說有人說他們命不好，但這只是誤傳。他們對事物的理解度非常高，什麼事一點就透，心思澄明無煩惱。他們大都比較佛系，一生富足有餘，各個方面都比較順心。

▍生肖猴

幸運指數：★★★★★

生肖猴在12生肖的幸運排行榜之中排名最靠前，他們的幸運在感情方面會有突出表現。猴子們生性機智幽默，自信活潑，雖然晚婚的生肖猴比較多，不過他們大多會收穫真摯的愛情，幸福的度過一生。

▍生肖雞

幸運指數：★★★★

生肖雞有一點是最好的，就是不會重色輕友，特別地公正。人品優秀很有魅力，而且他們大都顏值非常高，朋友跟貴人都是多多的。做什麼都有出路，不愁日子過不好，幸運會跟著他們一生一世的。

▍生肖狗

幸運指數：★★★

生肖狗忠誠善良，但有時候會跟錯人，走一些彎路。不過，好在他們命中帶福，關鍵時刻會有朋友勸說，使他們不至於一條路走到黑。好事多磨，每次最終都能全身而退，風雨過後見彩虹，這份幸運實在難得。

▍生肖豬

幸運指數：★★★★★

說到幸運，首先一定不能忘了生肖豬，他們就是天生的幸運兒。吃不到苦，受不到累，生肖豬的運氣主要體現在生活方面，雖然他們性格懶散，但是每每遇到困境，都會峰迴路轉，柳暗花明又一村。

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