任職台南國小張姓教師涉嫌猥褻30多名女童，經最高法院於去年11月判處4年多徒刑，但未向台南地檢署報到服刑，1月26日遭台南地檢署通緝，台南市警方今日遠赴台中市埋伏，將人緝捕到案。

張姓狼師被判刑後，未向南檢報到服刑，據了解，他早在判決前已搬離台南住處，1月26日遭台南地檢署通緝。

由於此案未符合法務部「防範刑事判決確定案件受刑人逃匿聯繫作業要點」之「特定刑事案件」規定，台南地檢署於判決定讞後亦未啟動「防逃機制」。

民間團體質疑，張姓狼師被通緝，未見警方起獲，請台南警察加油。警方表示，因未啟動「防逃機制」，所以近日得知消息後立即召開專案會議，指定善化分局主政查捕逃犯，刑事警察大隊、婦幼警察隊、新化、玉井分局協助偵辦。

經專案小組運用大數據分析，全面清查張嫌交往關係等資訊，於9日14時許在中市北屯區某棟大樓地下一樓停車場將張嫌查緝到案，全案依法解送台南地檢署歸案。