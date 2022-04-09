張惠妹(阿妹)睽違7年重返台北小巨蛋開唱，一連舉辦12場演唱會，讓粉絲都興奮不已，不過近來卻傳出有確診者足跡，現又因「震動效應」引發民怨，小巨蛋旁的中華里里長游吉興和老婆，今(9日)更到台北市政府前靜坐抗議，希望改善震動狀況，還一度激動到下跪，對此，主辦單位和阿妹經紀人陳鎮川都做出回應了。

阿妹2015年就因為嗨唱《三天三夜》，全場上萬人一起跳動，造成極大的「震動效應」，引發周邊居民投訴，之後小巨蛋就規定，場館活動分貝數超標就斷電開罰，被形容是「阿妹條款」。

而這次主辦單位做足準備，包括防震、防疫，也一再呼籲粉絲不要跳動，但仍受到居民抗議，游吉興表示已多次向市府反映，黃珊珊承諾會改進，但演唱會開始至今，震動仍未改善，因此今和老婆到市府前抗議，陳情時里長太太還一度激動向黃珊珊下跪

對此，阿妹經紀人陳鎮川回應，這已經是無解的問題，主辦已盡量改善，每場都沒有超標，歌迷也都盡量沒有跳動，「我們已經盡量配合了，也盡力準時開唱，歌迷也都很配合沒有跳，我們也很仔細盯著歌迷，沒有做出跳躍的動作，這（震動）需要科學來解答」。

主辦單位也表示：「這個問題可能要請小巨蛋回應了，這已經超越我們的部分，我們的部分都在合乎範圍的規定演出。」

據了解，阿妹此次演唱會為了防震，不僅b1特區全部架高約20公分的木製地板，且全場都有工作人員宣導「禁止跳動」，改以「稻草人」方式搖擺身體代替，目前唱完6場的振動值都未超標。