參與的嘉賓學習哥倫比亞傳統舞蹈不亦樂乎。（新北市服務站提供）

為增進國人對於世界各國文化的認識，移民署北區事務大隊新北市服務站4月9日特邀哥倫比亞籍雷昫虎（RAMIEZ PEREZ INDER ALONSO）先生擔任講師，介紹哥國的風土民情及當地美食。活動當天讓逛街人潮紛紛駐足秀泰廣場小書房講堂，爭相體驗熱情又多元的哥國文化。

雷昫虎先生從外祖父至舅舅都是飯店主廚，可說是出身烹飪世家，而擁有印地安民族風格融合西班牙料理的餐廳是他從小的夢想。這個傳承家族志業的夢想，悄悄的在臺灣深根了，在108年雷昫虎先生與配偶李文博先生共同成立了「箭毒蛙之吻」餐廳而終於實現。

哥倫比亞是咖啡的原鄉，雷講師特別介紹戰後由山區游擊兵們所出產的「和平」咖啡，以「和平」命名是紀念結束長達半世紀的內戰，雷講師難掩興奮的表示，哥國目前是幸福的國家之一。接續介紹橫條國旗的黃、藍及紅三色，彷彿三道彩虹匯聚交織出獨樹一幟迷人的文化，並醞釀出一年一度「黑白嘉年華」的節慶活動。「黑白嘉年華」的白人日，藝術家們身著彩色服裝，黑人日，參與者把臉塗成黑色，節慶活動象徵團結和平，慶祝種族和文化的多元性。

這個節慶結合了南美原住民、西班牙和非洲的傳統， 2009年聯合國教科文組織將這個嘉年華認定為「非物質文化遺產」。活動也介紹當地的飲食，雷講師表示，哥倫比亞人常吃YUKA，口感像是纖維超多沒味道的馬鈴薯，中文是樹薯；也有吃米飯，米水比大概是1：2，所以比臺灣口味較濕軟，而義大利麵也常是主食之一，口感也會煮的非常軟。

主廚雷昫虎說：「臺灣有『黑白嘉年華』一樣尊重不同種族及欣賞多元文化的元素，感謝臺灣讓我美夢成真，今天才有機會在這個新故鄉分享哥倫比亞點滴給大家」。

新北市服務站主任林振智表示，移民署為了讓國人接觸世界各國文化，積極辦理類型不同的異國文化宣導活動，希望將「尊重多元 欣賞差異」的觀念深植民心。另外，移民署暫定於111年7月份舉辦5天4夜之「111年新住民子女多元文化在地創生培育營」，包含在地創生、多元文化特色地點參訪及地方創生實戰分享，全程食宿免費，歡迎高中（職）以上在學之新住民子女及國人子女踴躍參加(延長報名期間至111年4月25日)。活動訊息可於於移民署全球資訊網最新消息-活動訊息下載。