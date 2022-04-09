有些人被分手後仍無法走出來，對上一段感情念念不忘，甚至願意放低姿態，只求對方與自己復合，不過也有些人一旦結束上一段感情，他們很快就能調適好心情，另尋新的對象。《搜狐網》近日分享3個失戀後不會難過太久的生肖，他們很快就能走出上一段感情的陰霾，把感情看得很開。

1.生肖鼠

感情對於生肖鼠而言，只是生活的一部分，甚至像是調味劑，他們不會受感情束縛，投入一段戀情後，他們會願意為伴侶花費許多心力，不過一旦未獲得對等的對待，他們寧願一個人，對方若不夠愛自己，他們也不會強求，絕不因不捨而繼續與對方交往，分手也不會難過太久，遇到感興趣的對象，他們很快就會忘記舊愛。

2.生肖兔

生肖兔平時性格好，待人也很真誠，交往期間會為愛付出一切，而且生肖兔男很懂女人心，他們知道如何哄女友，伴侶若遇到不公平的待遇時，他們也會想盡辦法幫忙討回公道，不過生肖兔雖然用情深，但伴侶若背叛他們，就絕對不會輕易放過對方，甚至為了報復對方，很快就進入下一段感情，一方面想氣舊愛，另一方面也想重新被愛。

3.生肖蛇

生肖蛇做事一板一眼，而且心思縝密，相較於其他生肖，他們的個性較冷血無情，面對愛情也是如此，結束一段關係後並不會難過太久，很快就能恢復正常生活，一旦有了新的愛情，生肖蛇就會忘記舊愛，絕情程度讓人誤以為生肖蛇從未愛過對方，不過他們只是把愛情看得比較開，不適合的人早點分開才不會浪費彼此的時間。