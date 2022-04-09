三地門鄉公所於文化會館舉辦琉璃工藝展，盼透過原民工藝發展地方觀光。（林和生攝）

手技純熟的將彩色玻璃棒放置火焰上燒製，眼神專注、不斷翻轉，珠子成形後隨即添上圖案，約莫5分鐘一顆晶瑩剔透的琉璃珠便完成；三地門鄉公所將這排灣三寶之一的藝品，集結匠師收藏成展，盼將穿梭古今的寶藏做為媒介，帶領遊客一探豐厚原民文化。

累積超過39年琉璃珠創作經驗的施秀菊是此次策展主角，她說，琉璃珠被排灣族視為傳家寶，代表著族人階級，只要分辨身上珠子就能知曉主人身分，除顏色、材質、佩戴部位有著不同象徵，每個琉璃珠也各有不同神話故事。她多次語重心長地說，排灣族若不懂琉璃珠意涵，會對不起祖先。

施1983年創立蜻蜓雅築珠藝工作室，積極鼓勵部落婦女學習一技之長，自己更是努力不懈投入創作，加上靈活行銷手法，讓她曾與宏達電董事長王雪紅共同獲得亞太經濟合作會議（APEC）表揚為傑出女性創新企業代表。

施秀菊作品2012年由國立台灣博物館典藏，共83項、113件，藉以表彰她在排灣族琉璃珠的重製與創新，三地門鄉長Cemelesai表示，她不僅打造台灣首屈一指琉璃珠品牌，常是台灣接待外賓指定的伴手禮，貴為琉璃珠之母的她，無疑是鄉內寶藏，因此才會透過精緻作品，讓外界看到這經火淬鍊的美麗。

此次展出中，施秀菊將自身創作能量，結合書法家駱惠玉，重新詮釋中華文化與原民藝品的跨界合作，Cemelesai表示，作品將琉璃文化從古至今的發展史一一呈現，未來會規畫鄰近學校進行體驗課程，也盼順勢帶動鄉內觀光及文化發展。