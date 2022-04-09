高雄市鳳山區文化路與文昌街口路面今日上午9時發生約2米深下陷情形，國民黨高雄市左楠區議員擬參選人白喬茵質疑高雄市府才在左楠軍校路風光舉行斥資1000萬元透地雷達說明會，未料今日就出現天坑，對此，高雄市政府水利局表示，今日下陷原因仍調查中，透地雷達是預防性檢測式作業，主要針對經常出現下陷路段或布線時間較長的管線檢測，可達到預防功效。

白喬茵表示，高雄市政府昨天才在左楠軍校路風光舉行「透地雷達」說明會，由副市長林欽榮說明透地雷達以AIoT方法，將電磁波往下打紀錄回波再產生圖文了解地下情況，斥資1000萬元、聽起來充滿科技感，但實際了解，根本無助於解決三不五時就出現的天坑問題！

白喬茵質疑，透地雷達掃的是致災潛勢，即路面下有無已形成的坑洞，但今早鳳山的天坑是路面下污水管損害漏水造成，這就涉及老舊污水管、自來水管的更新問題，這種看不見的建設是透地雷達無法有效解決的，若要防堵坑洞，請從源頭開始管理，管線更新才是基本功。

白喬茵說，暖男市長加油，市政不是一場秀，表演過後，電照停、路照塌，別讓這種三流生活品質變成高雄日常好嗎？而且雨季還沒到就提早出現天坑，請問這次副市長林欽榮Charles Lin又要砍誰的頭？

針對白喬茵的質疑，高雄市水利局不以為然，強調透地雷達是可達到預防作用，汙水二科科長張進二表示，今日鳳山天坑的路面下汙水管是10多年的管線，非20、30年的老舊管線，汙水管損壞是否因外力造成仍在調查中，透地雷達則是主要針對常出現坑洞的路段及布設時間長達20、30年的老舊管線去檢測，透過預防性檢測作業，就能提早發現問題，達到預防效果。