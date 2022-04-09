影》北港武德宮200人大亂鬥 賓士遭砸退 警車被偷開衝進人群（翻攝自臉書）

影》北港武德宮200人大亂鬥 賓士遭砸退 警車被偷開衝進人群（翻攝自臉書）

北港武德宮廟前2陣頭開打 警方到場壓制警車忘拔鑰匙被開走

下週農曆3月15日為財神爺趙公明誕辰，雲林北港武德宮今（9）湧現大批信眾，其中嘉義市廣慶團與彰化和美保生堂竟在廟前廣場發生群架鬥毆，200多人打成一團相當混亂，過程中還有賓士車衝進現場，遭棍棒狂敲車窗後駛離，甚至有信眾「開警車」衝進現場叫囂，警方事後坦承因忘記拔警車鑰匙，才遭民眾偷開，目前開警車的男子已到案說明。

事發影片在臉書社團瘋傳，只見身穿藍衣與黃衣的兩派人馬在武德宮前廣場鬥毆，場面十分混亂，過程中還有1輛白色賓士車突然衝進會場，遭到黃衣男拿棍棒猛敲車窗，隨即再駛離；據悉2派人馬分別是嘉義市廣慶團與彰化和美保生堂，疑似因神明鑾轎簾幕被鞭炮炸壞引發糾紛，約200人當場鬥毆起來。

該場混戰持續約10分鐘，警方後來趕到現場用辣椒水制止信眾，過程中有輛警車衝進現場，但車內駕駛竟不是警方，而是身穿紫色衣服的信眾，目前身分還須待釐清；警方已將相關涉案人士與雙方陣頭負責人帶回警局釐清案情，彰化保生會館1人受傷掛彩送醫治療需開刀。

北港武德宮今（9）湧現大批信眾，其中嘉義市廣慶團與彰化和美保生堂竟在廟前廣場發生群架鬥毆，200多人打成一團相當混亂。（翻攝自臉書）

此外事發當時還有1輛警車突然衝入現場，打群架的雙方人馬急閃開，不料駕駛者開門下車竟是沒戴口罩、穿紫色上衣的男子，該男子衝著群眾大罵，引起現場一陣狐疑怎麼不像警察。經查證，該紫衣男子並非刑警，是一個陣頭的成員，該輛警車是北港分局北辰派出所的巡邏車，員警衝到現場壓制時下車忘記拔鑰匙，被他偷開衝入現場，所幸未造成傷亡。

北港警分局表示，已根據監視錄影帶把打架滋事者全帶回警局偵訊，至於巡邏車為何會被開走也在釐清中。

北港警分局約3點半獲報後，出動打部隊到場，但警力無法遏阻，後來第二波支援警力到場，才將雙方人馬隔開，兩方仍大聲吼叫嗆聲，不過有也人喊「大家都認識的」，現場一片混亂，有1人被送醫急救。