在上海最新貨櫃運價指數（SCFI）連續12周下跌之際，長榮3月、首季營收旺到爆，雙創歷史新高。不少投資人納悶，目前運價直直落，為何航運老大長榮單月還大賺近590億這麼多，業界認為，歸功於兩大因素，除了新增2.4萬TEU運力投入外，還有歐美線長約價格翻倍加持。

俄烏戰火和上海封城打亂全球海運市場，上海航交所最新SCFI出口貨櫃運價指數，單周跌幅1.96%至4263.66點，為去年8月中旬以來低點，創下連續12周挫跌紀錄，主要受到歐洲線和美西線運價下跌4.17％、0.71％拖累，不過，美東線止跌回升1.79％。

SCFI運價指數狂跌不停，但仍維持高檔震盪，讓長榮再度繳出亮眼成績單，3月營收高達586.7億元，年增83.98％、月增6.08％，連續6個月站上500億元大關；第1季合併營收1708.16億元，年增89.9％、季增9.5％，推升長榮3月和首季營收雙創歷史新高。

工商時報報導，長榮3月營收大噴發，受惠於兩大利多因素，一是2.4萬TEU長為輪（EVER ARM）3月10日投入營運；再者，歐美航線的長約價格較去年同期翻倍，因此不受現貨運價波動影響。

至於連跌12周的運價何時反彈，貨攬業者表示，大陸處於封城狀態，原估本月下旬運價可以回升，現在可能要等到5月初才會上漲，原因包括上海等地解封後出貨潮，以及船公司在美西線出現抽船動作，但也提醒一大變數，在解封時間未確定前，工廠被迫停工、卡車司機很難跨區運貨，原物料和貨物進出都卡關，恐讓運價失去強勁支撐力道。