配合台中鐵路高架化及建國市場遷建，台中市府爭取中央前瞻計畫補助經費，預計打造地下3層、地上2層的「大台中轉運中心」，卻因營建原物料飆漲，歷經5次流標，交通局幾經調整工期與施工工法，今年4月順利招標，預計年中動工、2025年完工，將可帶動舊城區發展。

「大台中轉運中心」規畫於2018年，台中市政府交通局長葉昭甫表示，當時規畫僅地下3層樓部分，預估經費12億元，中央前瞻經費補助4億、台中市停管基金支付8億，但台中市長盧秀燕就任後重新評估，交通局修正為2層樓高建築體，並於2樓部分設計串接台中火車站與捷運商業大樓的空間，總預算調整為19億元。

葉昭甫指出，近幾年建築原物料上漲，對公共工程影響相當大，大台中運轉中心歷經5次流標，交通局幾經檢討，發現營建商也憂心工期太長恐衍生缺工等問題，再加上規畫案中的大車站部分將採用大面積開挖，在建築工法上原本設計為地下支撐工法，營建商也認為鋼料成本無法支應。

為此，交通局除針對工期長短做調整，也調整工法為島式工法、藉以降低鋼料使用數量，再配合單價項目的檢討，將興建經費控制在19億內，且經設計顧問公司確定不影響安全，今年4月初終於順利完成發包，接下來將針對施工計畫書、交通維持計畫進行審核，預計年中可動工。

交通局指出，大台中轉運中心預定地位於台中車站西北側，其地下3層樓將作為立體停車場使用，預計可提供506個汽車格位、1290個機車格位及116個自行車格、12個大客車格位，內部並預留有汽、機車智慧充電設施，將可有效緩解台中車站前的交通負荷。

葉昭甫說，轉運中心2樓規畫行人友善空間，將以立體連通平台串接台中車站，目前也預留有商店街空間；此工程的推動象徵著「台中門戶計畫」正式啟航，未來將以此為樞紐，銜接台中車站、捷運藍線與機場捷運線，除提高交通便利性，也可活絡舊城區。