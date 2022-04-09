年底高雄市長選舉，國民黨派誰出戰？由於人選仍懸而未定，前高雄市前副市長李四川因任內做事備受肯定，呼聲極高，本人雖已回應不考慮，但藍營在地議員仍苦心勸進。對此，前民進黨立委沈富雄表示，曾向藍營高層建言，在李服務的企業「施一點力道」、借出來6個月，薪水照給。有網友直呼「乾脆叫朱立倫來選」、「塔綠班會不開心」。

沈富雄7日在廣播節目「POP撞新聞」中談到，高雄現在的議員們幾乎都要李四川，不過李說不，有他的考量，我們就放了他，但放了他很可惜，因為高雄現在一個人選都沒有，「我甚至向國民黨高層表達過，應該去求他，李現在服務的民間企業在新北，而新北市長是侯友宜，我甚至向侯建言，在李服務的企業『施一點力道』，表示要借6個月，但薪水照給；選輸了則回任，我建議到這麼明確」。

節目主持人黃暐瀚接著表示，這樣會不會害到李四川？讓企業內部有聲音？沈富雄表示，不會，沒有害他，如果李待的企業想通了，局勢就好看，讓李四川跟參選台南市長的議員謝龍介配合，在南部燒起一把火，對選民有個交代，這對李並不是壞事。

沈富雄說，除非李說自己對政治沒興趣、只是拿槌子做工的，但他覺得這都不是理由；有人說是李現在待的企業薪水高、捨不得，沈則說，我已經幫他處理好了，所以也不是問題。

黃暐瀚問沈富雄，所以您覺得應該繼續勸李四川出來，並且幫助他排除問題，對嗎？沈富雄說，應該要苦苦勸他，川伯的情況和桃園的狀況是完全不一樣的，不能滷蛋比皮蛋。

對於沈富雄所言，引起網路熱議，網友紛紛湧入《中時新聞網》與《LINE DODAY》相關連結留言：「李四川是好人，也是人才，但總覺得去高雄，不值得...」、「6個月薪水應該國民黨付才對」、「乾脆叫朱立倫來選」、「塔綠班會不開心」、「沒人要當炮灰啦！黨中央沒錢、上台演戲又要自己代買門票，頭殼壞了⋯」、「李四川年紀也大了，不想淌這個渾水」