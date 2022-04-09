新竹市政府9日邀請95名寄養及關懷家庭的成員，一起進電影院欣賞「妖果小學-水果奶奶的大秘密」，水果奶奶主角人偶和兒童界偶像「小岳哥哥」在場帶動唱，讓孩子們開心不已，度過充實又愉快的周末午後。

市長林智堅肯定公共電視台徐秋華總經理及張永昌導演，對寄養及弱勢家庭兒少而言，這不僅只是一場電影，而是一份暖心的愛，也非常感謝此次公益包場企業阿儷雅朵上品企業社的支持，也期盼更多企業也能一同加入行列。

林智堅並感謝新竹家扶中心及伊甸基金會等單位無私付出，讓孩子們能得到妥適的照顧，同時也期盼鼓勵孩子們能像電影中的小妖們，勇於面對挑戰，齊心協力，完成生活中所經歷的事。

公視徐秋華總經理說，水果奶奶是公視經典兒童節目，他們特地將水果奶奶具象化，並在「妖果小學-水果奶奶的大秘密」故事中融入台灣水果、民俗故事等，讓小小觀眾們更認識自己家鄉。

社會處表示，雖然兒童節剛過，但市府持續加碼慶祝活動，今天95名寄養及弱勢家庭兒少和水果奶奶一起度過溫馨愉快的午後時光，讓這個城市滿滿的愛被串聯起來、幸福加倍。