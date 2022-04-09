馬來西亞有名25歲男子，於今年1月下旬時，因知好友入監服刑，他便闖入好友家中欲行竊未果，豈料，他看見好友26歲懷孕7個月妻子，突色心大起，持刀逼脫光衣服，性侵人妻得逞，事後造成人妻身心受創，不敢接觸人群，甚至無臉面對自己的老公；男子最終遭判刑15年有期徒刑，及鞭刑3下。

根據外媒《中國媒》報導，一名25歲男子得知好友因涉毒品案坐牢，便於今年1月下旬凌晨時，摸黑闖入馬來西亞野新萬里好友住家，原先他只想進屋偷竊，未料偷竊不成，看見好友26歲已懷孕7個月妻子，一時色心大起，便犯下強姦好友孕妻案件。

事發當時，有7個月身孕人妻原先在客廳睡覺，她因為腰部疼痛，起身打開客廳電燈，突然看見一名蒙面男子站在自家房間門口，當場嚇到花容失色，此時被發現的男子質問她「妳老公在哪裡？妳今天有工作嗎？」，接著揮動手中的刀械威脅她全身脫光，並恐嚇她不許喊叫，不然將會殺死她與肚裡的孩子。

該人妻只好乖乖配合，任由該男子性侵得逞，她見男子洩慾後隨即從家中後門逃跑，她遭受性侵後，聯絡婆婆揭發此事，報警處理並提告，要為自己討回公道。

馬來西亞檢察官依據被害女子供詞表示，此性侵事件已造成該女子心靈受創，並留下難以抹滅陰影，更使女子不敢面對人群、外人，甚至沒臉面對自己的老公，該女子也提到每當想起被玷汙的過程，導致她每晚睡覺睡到一半時都會驚醒，情緒非常不穩定，為此事飽受煎熬。

雖然，該男子辯稱闖入好友家只是想行竊，但見到該人妻獨自在家才會起色心；法官最後判處該男子15年有期徒刑，及鞭刑3下。