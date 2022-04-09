新竹縣衛生局9日下午獲報，竹北市成功國中一名學生確診（預計中央列入明天確診案號），教育局通報學校該班級停課10天。衛生局經與中央流行疫情指揮中心討論，針對最高風險該班級師生與課後補習班師生匡列居家隔離，並立即安排PCR採檢，若出現第2例確診，則會馬上安排全校PCR採檢。

衛生局呼籲，有症狀的學生也可來電防疫專線：03-5511287，另安排就醫採檢。若有自覺風險者，也可自行至新竹縣開設的社區篩檢站採檢或自購居家快篩試劑檢測。