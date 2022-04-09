竹北成功國中爆1學生確診 該班停課10天 17:462022/04/09 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 竹北成功國中爆1學生確診，該班停課10天。(圖/GOOGLE MAPS) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹縣衛生局9日下午獲報，竹北市成功國中一名學生確診（預計中央列入明天確診案號），教育局通報學校該班級停課10天。衛生局經與中央流行疫情指揮中心討論，針對最高風險該班級師生與課後補習班師生匡列居家隔離，並立即安排PCR採檢，若出現第2例確診，則會馬上安排全校PCR採檢。 衛生局呼籲，有症狀的學生也可來電防疫專線：03-5511287，另安排就醫採檢。若有自覺風險者，也可自行至新竹縣開設的社區篩檢站採檢或自購居家快篩試劑檢測。 #採檢 #竹縣 #竹北市 #成功國中 #學生確診 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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