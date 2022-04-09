莫名其妙竟自動升級高級會員！高雄一名6旬婦人日前在家中接獲不明來電，對方聲稱因設定錯誤，她變成公司的高級會員，每月還會扣款來購買產品，婦人一聽趕緊到超商想將存款全部提領出，警方打電話嚇阻後，果真對方立刻掛電話且完全消失，保住80萬的存款。

三民第二分局覺民路派出所2日接獲超商報案，表示有名婦人在超商ATM前因不熟操作時間久，動作詭異且過程中不斷講電話，直覺有異，警方立刻趕赴現場。

65歲的吳姓婦人一開始看到警方來相當緊張，面對員警警詢問電話另一方是誰，吳女才支支吾吾地說出是於家中接到不明人士來電，對方稱她被加入某公司的高級會員，但因會員設定錯誤，將於每月扣款來購買產品，她因害怕帳戶存款遭扣，才聽從對方以電話指示至鄰近超商操作ATM，並打算依照對方要求將帳戶內80萬存款提出。

警方聽聞後，便告知這是典型的帳號設定錯誤分期付款型的詐欺手法，並用她的手機撥打對方電話表明警察身分後，對方立即掛斷電話無法聯繫，吳婦才驚覺遭詐騙。