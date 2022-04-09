本土疫情暫緩，台北市政府宣布校外教學、畢業旅行暫緩，卻被質疑為什麼歌手張惠妹小巨蛋演唱會可以照常舉辦，台北市長柯文哲今天受訪表示，疫情還在變化，防疫措施滾動式修正，不影響經濟優先，阿妹演唱會沒停辦，主因是演唱會只要大家口罩戴好，不會有甚麼事情，況且涉及商業活動，不到最後關頭不停。至於停課標準，柯文哲說，按照現行標準，很快就要全部停課，必須因應疫情變化調整政策。

台北市議員游淑慧質疑，畢業旅行、校外教學現在暫緩舉辦，民政局一堆活動卻不喊卡，柯文哲回應，疫情還在變化，必須要滾動式修正，不影響經濟優先，所以阿妹演唱會沒停辦，跨校活動先停，涉及商業活動不到最後關頭不停。

柯文哲說，脫口罩吃東西還是最危險，演唱會只要戴好口罩，不會有甚麼事情；另外，近期八大行業群聚案例也是因為脫口罩，按照科學感染風險高，但只要時間一拉長，就會研擬出應對方式，像是去年5月死亡率超過5％，後面降得很低，所以面對疫情寧可慢一點，讓社會可以有適應的時間。

柯文哲說，疫情在變化，我們必須要滾動式改變政策，沒把握的事情要比較嚴格，如果按照現在停課標準，很快就會全部停課，不可能這樣做下去，要如何鬆綁防疫管制措施需要滾動式修正，政府下命令時，要跟民眾說明滾動式修正是新常態。

此外，小巨蛋周邊里長抗議張惠妹演唱會太吵，質疑向市府反映後都沒改善，柯文哲說，如果覺得太吵要訂標準，距離幾公尺聲量不可以超過多少，訂出規則就好，會蒐集里長意見做為制定標準參考依據。