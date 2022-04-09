前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

對於曾經拿過諾貝爾經濟學獎的紐約時報專欄作家克魯曼，日前撰文指責德國是普丁幫兇一事，前民進黨立委郭正亮怒稱，美國從俄羅斯進口多少東西？以為別人都不知道？寫這種文章，「洩自己的面子」，「真是丟臉到家了！」

對於曾經拿過諾貝爾經濟學獎的紐約時報專欄作家克魯曼，日前撰文指責德國是普丁幫兇一事，郭正亮9日在《新聞大白話》指出，請澤倫斯基先把通過烏克蘭的天然氣管關掉，一年收10億美元過路費，這條管線就直接通到歐洲，關掉後歐洲不就斷了一條管線。

俄羅斯通往德國的北溪二號天然氣管線工程。（美聯社資料照片）

至於美國經濟學家克魯曼的說法，郭正亮披露，美國從俄羅斯進口多少東西？包括核能電廠不要用俄羅斯的鈾礦，美國的鈾礦幾乎全部都是俄羅斯進口的，德國能源還沒有全部從俄羅斯進口；俄羅斯和白俄羅斯的鉀肥占40％，美國為何不禁？難道因為美國要播種？但別人也要用天然氣啊！請美國不要買俄羅斯的小麥；請波音公司不要買俄羅斯的「鈦金屬」，占35 %，以為別人都不知道？

郭正亮罕見動怒稱，寫這種文章，「洩自己的面子」，「真是丟臉到家了！」