台灣經典黑幫片《少年吔，安啦！》4K修復版今（9日）在松仁威秀舉行世界首映，監製侯孝賢、剪接師廖慶松、音效杜篤之、音樂製作人倪重華和演員顏正國、魏筱惠盛裝出席，昨適逢名導侯孝賢75歲大壽，今現場也特地準備了一個蛋糕為他大合唱生日快樂歌，心情超好的侯導手捧蛋糕拍照還搞笑作勢「手滑」。魏筱惠透露眾人昨私下也有幫侯孝賢慶生，「侯導沒有許太多願望，就很簡單祝大家身體健康」。

顏正國也補充「剛拿蛋糕出來有雙重意義，第一當然是慶祝侯導叔叔的生日，再來就是希望這些叔伯能夠健健康康，一路創作到120歲」，他也謙虛表示當年拍攝《少年吔，安啦！》時自己才17歲，「當時侯導叔叔45歲，現在我都已經47歲了，當然我追不上這些叔伯的成就啦，但會跟隨著他們的腳步，繼續努力走下去」，也呼籲觀眾朋友們多多支持《少年吔，安啦！》，以及他自導自演、致敬該片的《少年吔》這類黑幫電影，「希望能打出另一個電影市場 」。

他也提到《少年吔，安啦！》30年前上映時，自己正忙於國家徵召，「沒辦法進電影院看，我出國又回來後，經過這些數位技術的呈現，就像剛剛杜叔、廖叔、倪桑剛剛說的有很多過去做不到的東西現在做到了，所以我們都很期待」，接著表示自己非常懷念當時拍戲的狀態，「那時候大家都像一家人，現在很難找到過去那種感覺」。

顏正國還說《少年吔，安啦！》是呈現當時年輕人面臨的社會狀態，30年後一樣富有教育意義，《少年吔》也傳承這個精神，希望帶給年輕人不一樣的省思，不過也直言「2部片無法做對比，經典沒辦法超越，我只能說《少年吔》當初在拍攝也不過是想向這些前輩致敬」，並透露有邀請侯孝賢等多位前輩來看片，但因為疫情嚴峻，還是要以長輩們的身體狀況為主，就算現在沒看以後一定有機會進戲院觀賞。