買房後，接著就要裝潢及規劃室內空間，一名女網友透露，去年買房後將裝潢工程全權交給裝潢公司處理，結果成品出爐讓她瞬間愣住，不僅整體髒亂不堪、不像要完工的樣子，連花了5萬元打造的電視牆、電視櫃，也只是一塊電視大小的大理石板，讓她十分崩潰。

原PO在爆料公社官網發文指出，新家室內共13坪，從去年10月26日開始裝潢，到今年4月初完工，光是監工、渲染圖等費用，就花了72至75萬元，且不包含木地板，磁磚，燈具，冷氣等費用。

原PO不滿表示，裝潢工程長達5個月，結果驗收日那天才發現，廁所不僅被弄得髒亂不堪、像被使用過很久的舊廁所，連門上也有損傷痕跡以及諸多問題，讓她相當傻眼，「當初就是不想自己監工才找裝潢公司，結果反而更糟糕」。

只有一台電視大小的「電視牆」。（圖／翻攝自爆料公社官網）

最讓原PO無法接受的，是花了5萬多元打造的電視牆及電視櫃。從照片可見，原本應該是電視後的一整面牆都漆上大理石紋路，結果成品竟只是一台電視大小的大理石板，讓她崩潰直呼，「當初接案時說的天花亂墜，保證讓我在家人面前有面子，結果現在是連我都不想進去那房子……」。

照片曝光也讓網友驚呼，「這狀況是交屋了嗎，如果是的話的確悲慘，沒有交屋的話快跟設計師要求處理到能看吧」、「這水準收70幾萬？工班應該被剝削得很慘」、「好突兀的電視牆，感覺還少了花海」、「電視牆這樣設計，電視怎麼擺都不對，是叫你不要看電視的意思嗎」、「我以為是播放大理石畫面的電視，原來是電視牆」、「你要電視牆結果他給你做成電視？」